УЕФА проэкспериментирует со зрителями на матче за Суперкубок УЕФА

На поединок "Бавария" - "Севиолья" пустят до 30 процентов зрителей от вместительности трибун

Матч за Суперкубок УЕФА 24 сентября 2020 года в Будапеште пройдет при ограниченном количестве зрителей, сообщается на официальном сайте УЕФА. В организации хотят изучить влияние зрителей на соблюдение протокола УЕФА по возвращению футбола, поэтому трибуны будут заполнены не более, чем на 30%. Напомним, что сегодня состоится матч за Суперкубок Украины. "Шахтер" – "Динамо" трансляция онлайн доступна на нашем сайте, а также с помощью сервиса Oll.tv.

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УЕФА подтвердил, что до дальнейших распоряжений все прочие матчи турниров УЕФА будут проводиться при пустых трибунах, согласно решению исполнительного комитета от 9 июля 2020 года.

"Хотя нам важно показать, что футбол способен выживать в сложные времена, без болельщиков игра утратила частичку своей природы. Мы надеемся использовать Суперкубок УЕФА в Будапеште как пилотный матч, с которого начнется возвращение болельщиков на трибуны в наших турнирах. Мы тесно сотрудничаем с Венгерской футбольной федерацией и правительством Венгрии, чтобы гарантировать меры, необходимые для обеспечения безопасности здоровья болельщиков и участников матча. Мы не будем рисковать здоровьем людей", – цитирует сайт УЕФА главу организации Александера Чеферина.

Добавим, что в матче за Суперкубок УЕФА встретятся победитель Лиги чемпионов "Бавария", а также обладатель трофея Лиги Европы "Севилья". Ранее мы писали, что Футболист "Баварии" станцевал с трофеем Лиги чемпионов на голове: видео.

Смотрите, как "Бавария" обыграла "ПСЖ" в финале Лиги чемпионов:

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