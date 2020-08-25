Футболист "Баварии" станцевал с трофеем Лиги чемпионов на голове: видео

Появились новые подробности празднования "Баварией" победы над "ПСЖ" 1:0 в финале Лиги чемпионов в Лиссабоне. Напомним, обыграв Неймара и Мбаппе, мюнхенский клуб в шестой раз в своей истории выиграл главный еврокубковый трофей. С ним-то и устроил эмоциональный танец в раздевалке один из игроков "Баварии", правда, держа "ушастый" приз не в руках, а надев его себе на голову.

"Угадайте, кто это?" – предложил пользователям соцсетей квест Twitter "Баварии"

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Задачка, несмотря на спрятанную под кубком голову футболиста "Баварии", оказалась несложной. 21-й номер на шортах сразу выдал в нем французского защитника Лукаса Эрнандеса. Благо, его шалости с призом не закончились так, как это недавно случилось у футболистов "Арсенала", уронивших трофей Кубка Англии.

Напомним, именно соотечественник Эрнандеса – Кингсли Коман – стал автором победного мяча "Баварии" в финале Лиги чемпионов, который тот забил в ворота "ПСЖ", где самого Комана в свое время не оценили.

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Ранее мы писали, что лучший бомбардир "Баварии" переспал с Кубком чемпионов. Трофей, добытый мюнхенцами, провел ночь в кровати с Робертом Левандовски.

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Смотрите, как "Бавария" выиграла Лигу чемпионов

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