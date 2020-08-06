УЕФА выбрал необычные страны для проведения еврокубков на нейтральных полях из-за коронавируса

В Старом Свете еще не завершили сезон 2019/2020, а функционеры уже активно готовятся к следующему. К слову, читайте также: ответные матчи 1/8 финала Лиги Европы – результаты, расписание трансляций, прогнозы.

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УЕФА провел видеоконференцию с представителями национальных ассоциаций на тему матчей еврокубков сезона 2020/2021. Пока что матчи не планируют переносить из какой-либо страны. Однако в случае возникновения осложнений в связи с пандемией коронавируса функционеры постановили переносить встречи на нейтральную территорию, сообщил сайт УЕФА.

Пока что речь шла о квалификационных раундах Лиги чемпионов и Лиги Европы. В качестве нейтральных полей решили выбрать стадионы четырех стран, скромных в футбольном отношении: Польши, Венгрии, Греции и Кипра. Также допускается, что осенью будут проводить на нейтральных полях и матчи сборных в Лиге наций.

Недавно коронавирус вынудил УЕФА принять правило в пользу грубиянов.

Смотрите, как "Интер" и "Хетафе" провели матч 1/8 финала Лиги Европы на нейтральном поле:

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