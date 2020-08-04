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Коронавирус вынудил УЕФА принять правило в пользу футболистов-грубиянов

4 августа, 21:25

Александр Трикиша Александр Трикиша

Желтые карточки обнулятся после матчей 1/8 финала, а в квалификации "сгорят" перед началом группового этапа

На официальном сайте УЕФА опубликованы некоторые изменения правил проведения Лиги чемпионов. Мы уже писали, что в связи с пандемией коронавируса и последовавшим за ним смещении сроков сезона, оставшиеся стадии ЛЧ и ЛЕ сократили до одноматчевых четвертьфиналов и полуфиналов.

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Кроме этого, Исполнительный комитет УЕФА решил обнулить желтые карточки, полученные игроками и персоналом, раньше обычного. В этом сезоне желтые карточки сгорят после 1/8 финала, а не после четвертьфинала (то есть за два матча до финала), как прежде. Напомним, что донецкий "Шахтер" в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы сыграет с "Вольфсбугом". Смотреть матч "Шахтер" – "Вольфсбург" можно с помощью нашего мультимедийного онлайна.

Это же правило затронуло отбор к следующему сезону еврокубков. Так, в порядке исключения все желтые карточки сгорают по окончании раунда плей-офф квалификации, где, к слову, может сыграть киевское "Динамо", если преодолеет третий раунд. Ранее мы опубликовали календарь нового сезона Лиги чемпионов.

Ранее мы писали, что все матчи еврокубков начнутся с минуты молчания, а игроки выйдут в футболках с надписью "Спасибо". Игра "Шахтер" – "Вольфсбург" на "Олимпийском" начнется с минуты молчания в память о жертвах пандемии коронавируса.

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Матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы в прямом эфире можно смотреть на сайте Oll.tv.

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Смотрите обзор первого матча между "Шахтером" и "Вольфсбургом":

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Лига чемпионов Лига Европы правила футбола

Источник: Сегодня|Спорт

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