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УЕФА выдвинул Украине четыре обвинения за матч с Сербией: полный список "грехов" "Арены Львов"

13 июня, 20:33

Украинской стороне светят санкции за блокировку проходов на стадионе и плохое освещение поля

Украина - Сербия (5:0) на "Арене Львов"
Украина - Сербия (5:0) на "Арене Львов". Фото: Getty Images

УЕФА открыл дисциплинарное дело в отношении сборной Украины на основании нарушений, имевших место по ходу поединка квалификации чемпионата Европы-2020 с Сербией (5:0) на "Арене Львов 7 июня. Отметим сразу, что, согласно регламенту Европейского футбольного Союза, зафиксированные проступки не должны повлечь таких серьезных санкций, как присуждение Украине матча при пустых трибунах. В этот раз – без расизма, так что все должно ограничиться штрафом.

Итак, украинской стороне за матч с Сербией вменяются следующие нарушения:

  • Использование на стадионе пиротехники
  • Бросание предметов на поле
  • Блокировка лестничных проходов
  • Плохое освещение арены

Рассмотрение этих нарушений состоится 18 июля на заседании дисциплинарного комитета УЕФА.

Обзор матча Украина – Сербия (5:0)

Как сообщалось ранее, сборная Украины оставила без работы главного тренера сербов. Младену Крстаичу не простили львовского фиаско в матче с украинцами, когда балканцы проиграли со счетом 0:5, и указали на выход.

Также мы писали, что Коноплянку, отдыхающего на яхте, знатно потроллили болельщики. "Евгений, кто это плавает под водой у тебя за спиной? Дельфины?" – поинтересовался у вингера сборной Украины один из его подписчиков. На что другой приятель футболиста отметил: "Это не дельфины – это сербы".

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Тег арена львов, Сборная Украины, Евро-2020

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Сегодня|Спорт

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