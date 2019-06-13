УЕФА выдвинул Украине четыре обвинения за матч с Сербией: полный список "грехов" "Арены Львов"
Украинской стороне светят санкции за блокировку проходов на стадионе и плохое освещение поля
УЕФА открыл дисциплинарное дело в отношении сборной Украины на основании нарушений, имевших место по ходу поединка квалификации чемпионата Европы-2020 с Сербией (5:0) на "Арене Львов 7 июня. Отметим сразу, что, согласно регламенту Европейского футбольного Союза, зафиксированные проступки не должны повлечь таких серьезных санкций, как присуждение Украине матча при пустых трибунах. В этот раз – без расизма, так что все должно ограничиться штрафом.
Итак, украинской стороне за матч с Сербией вменяются следующие нарушения:
- Использование на стадионе пиротехники
- Бросание предметов на поле
- Блокировка лестничных проходов
- Плохое освещение арены
Рассмотрение этих нарушений состоится 18 июля на заседании дисциплинарного комитета УЕФА.
Обзор матча Украина – Сербия (5:0)
Как сообщалось ранее, сборная Украины оставила без работы главного тренера сербов. Младену Крстаичу не простили львовского фиаско в матче с украинцами, когда балканцы проиграли со счетом 0:5, и указали на выход.
Также мы писали, что Коноплянку, отдыхающего на яхте, знатно потроллили болельщики. "Евгений, кто это плавает под водой у тебя за спиной? Дельфины?" – поинтересовался у вингера сборной Украины один из его подписчиков. На что другой приятель футболиста отметил: "Это не дельфины – это сербы".
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