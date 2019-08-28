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УЕФА закрыл глаза на скандал в Сербии с советским танком у стадиона, где сыграет Украина

28 августа, 18:07

Болельщики "Црвены Звезды" пригнали к стадиону военную технику времен конфликте в начале 90-х

Болельщики пригнали танк с стадиону "Црвены Звезды"

Болельщики пригнали танк с стадиону "Црвены Звезды" / Фото: Twitter

Накануне ответного матча плей-офф раунда Лиги чемпионов против швейцарского "Янг Бойз" (1:1) болельщики сербской "Црвены Звезды" выставили перед стадионом "Райко Митич" выставили советский танк Т-55. По информации AP, он уже выведен из эксплуатации и был заново выкрашен в камуфляжные цвета. Его использовала Югославская народная армия в вооруженном конфликте в начале 90-х.

Главе МВД Сербии Небойше Стефановичу пришлось выступить с официальным заявлением. Он отметил, что внутри танка нет боеприпасов и взрывных устройств.

Но в Хорватии остались очень недовольны акцией болельщиков "Црвены". Ее назвали провокацией и подстрекательством на ответные действия. Для хорватов тема отделения от Югославии действительно больная, поэтому каждое воспоминание о тех событиях воспринимают очень остро.

Тем не менее, УЕФА принял решение не будет применять каких-либо санкций к "Црвене Звезде" за танк у стадиона.

"Болельщики "Црвены Звезды" получили одобрение компетентных органов на создание танка в клубных цветах возле стадиона, – цитирует Blic Online ответ УЕФА. – Его постановка не имеет ничего общего с сегодняшним матчем плей-офф Лиги чемпионов".

Отметим, что на этом стадионе свой матч отбора на Евро-2020 против Сербии проведет сборная Украины. Ранее мы уже сообщали, что из-за выбора места проведения матча сборной Украины может разразиться скандал. Сербия примет украинскую команду на стадионе с названием скандальной российской компании.

Первый матч этих команд завершился со счетом 2:2. А вчера "Црвена Звезда" сыграла вничью с "Янг Бойз" – 1:1 и вышла в групповой этап Лиги чемпионов.

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УЕФА танк болельщики Лига чемпионов Црвена Звезда

Источник: СЭ

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