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"Уехал из Парижа, потому что не мог найти еду в супермаркете": защитник "ПСЖ" улетел в Бразилию

20 марта, 10:25

Елена Павлова, Максим Мельник

Лидер чемпионата Франции разрешил игрокам покинуть страну

Защитник парижского гранда "ПСЖ" Тьяго Силва объяснил свой отъезд в Бразилию во время пандемии коронавируса. Отметим, что лидер чемпионата Франции разрешил игрокам покинуть страну. Клуб предоставил футболистам возможность самостоятельно решить, где они хотят самоизолироваться.

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"Мы с женой уехали из Франции, потому что ситуация в Париже была действительно грустной. У меня не было возможности найти что-то в продуктовых магазинах. Поэтому мы вылетели в Бразилию. В этой стране я смог найти еду в супермаркете. К тому же, здесь у нас есть больше вариантов, чтобы проводить время с детьми. Например, можем играть с ними в бассейне", – цитирует Силву Get French Football News.

Известно, что бразильский нападающий парижан Неймар также отправился на родину. Клуб еще не решил, когда тренировки возобновятся в полном объеме. Ранее стало известно, что Лига 1 возобновится не ранее 15 апреля. "ПСЖ" лидирует в чемпионате Франции с отрывом в 12 очков от идущего вторым "Марселя".

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Бразилия Франция супермаркет футболист псж Тьяго Силва

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