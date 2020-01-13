Уилл Смит подбодрил Алабу перед матчем с Шевой: у австрийца отняло дар речи

Звездный актер ошарашил игрока "Баварии" своим звонком: тот схватился за голову и не знал, что сказать

Давид Алаба / Фото: Getty Images

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Защитник "Баварии" и лидер сборной Австрии по футболу Давид Алаба на своей странице в Twitter поведал о том, как известные голливудские актеры Уилл Смит и Мартин Лоуренс ошарашили его звонком посреди белого дня.

Дело в том, что Алаба вместе с вингером "Баварии" Кингсли Команом снялись в рекламе "Плохие парни навсегда", которая была приурочена известному фильму, в главных ролях которого снимались Смит и Лоуренс.

Актеры позвонили Алабе, чтобы отблагодарить его за сотрудничество и подаренные футболки.

"Эй! Мы только что получили твои футболки, чувак! Спасибо тебе",- сказал Давиду Алабе Уилл Смит

Реакция Алабы на звонок была поразительной. Он схватился за голову и пребывал в таком шоке, что полминуты не мог произнести ни слова и только во весь рот улыбался.

"Дружище, ты там, это, не расслабляйся – играй на уровне!" – подбодрил напоследок Давида Алабу Уилл Смит

Давид Алаба. Фото Getty Images

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Напомним, именно с Австрией, звездой которой является Давид Алаба, сборная Украины сыграет третий матч группового раунда Евро-2020. Он состоится 22 июня в Бухаресте.

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