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Украина получит минимум 1,5 миллиона долларов помощи для борьбы с последствиями пандемии

26 июня, 14:00

Александр Трикиша Александр Трикиша

ФИФА раздаст деньги всем ассоциациям и может предоставить беспроцентный кредит

ФИФА окажет финансовую помощь национальным федерациям, пострадавшим от пандемии коронавируса. Главный орган мирового футбола выделит из своих резервов 1,5 миллиарда долларов, сообщается на официальном сайте ФИФА.

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Каждая из 211 ассоциаций получит 1 миллион долларов. Также по 500 тысяч будет дополнительно выделено на женский футбол. Также каждая конфедерация – КОНКАКАФ, УЕФА, КОНМЕБОЛ, Африканская конфедерация футбола, Азиатская конфедерация футбола и Конфедерация футбола Океании – получит грант в размере двух миллионов долларов.

Кроме этого, у членов ФИФА будет возможность подать заявки на беспроцентные кредиты на сумму до пяти миллионов долларов. Тем не менее, ФИФА будет строго контролировать, куда будут потрачены эти деньги.

Ранее мы писали, что УЕФА выделил национальным федерациям более 200 миллионов евро. Национальные ассоциации сами определяли, какие задачи требуют первоочередного решения.

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Также сообщалось, что более 400 футболистов обратились к ФИФА за финансовой компенсацией. Главный мировой футбольный орган поможет игрокам, кто пострадал от последствий пандемии коронавируса.

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футбол ФИФА коронавирус

Источник: Сегодня|Спорт

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