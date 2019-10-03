Украина проиграла второй матч матч на чемпионате мира по мини-футболу

Наша команда уступила Румынии и теперь за путевку в плей-офф поборется с Нигерией

Сборная Украины проиграла матч второго тура группового этапа на чемпионате мира 2019 года по мини-футболу, который проходит в Австралии. Наша команда уступила сборной Румынии со счетом 1:3. В последнем туре Украина встретится с Нигерий. Для выхода в следующий раунд украинцам нужно будет побеждать африканцев. Напомним, в стартовом матче на ЧМ Украина обыграла Ливан.

Румыния – Украина – 3:1

Голы: Алицу (2), Унгур (4), Паулевичи (26) – Пантелейчук (39)

Сборная Украины: Виктор Пантелейчук, Евгений Андриенко, Евгений Задорожный, Денис Оробченко, Андрей Хомин, Евгений Донцов, Анатолий Гаенко, Виктор Цой, Евгений Заяц, Виталий Харченко.

Реклама

Как мы писали ранее, сборная Украины из-за бюрократических проблем в неполном составе прилетела в Австралию. Из заявленных на турнир 22 футболистов визы получили только 8 украинских спортсменов, среди которых нет ни одного настоящего голкипера. Команда уже подала апелляцию на отказ в выдаче виз. Если она окажется успешной, то остальные футболисты вскоре отправятся в Австралию, но начнут играть только со второго тура. Пока же в федерации мини-футбола Украины предприняли оригинальный шаг, решив дозаявить пару игроков из местной команды украинской диаспоры "Козаки Перта".

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама