Украина в погоне за ТОП-10: таблица коэффициентов УЕФА на 23 августа

На этой неделе Украина не заработала очков в копилку страны в рейтинге УЕФА. Нашу страну представляла только луганская "Заря", уступившая "Эспаньолу" в первом матче плей-офф раунда квалификации Лиги Европы. В то же время главные конкуренты Украины пополнили свои доработки в текущем сезоне – Бельгия получила 2,5 балла благодаря победам "Брюгге" в Лиге чемпионов и "Гента", а также ничьей "Антверпена" в Лиге Европы. А у Турции бал заработал "Трабзонспор", обыгравший АЕК в Лиге Европы.
Напомним, что Украина рискует остаться без прямой путевки в групповой этап Лиги чемпионов для чемпиона страны, ведь уже по окончании текущего евросезона может вылететь из ТОП-10.
Бой Украины за ТОП-10: за кого "притопить" в еврокубках, чтобы у нас осталось место в Лиге чемпионов
Отметим, что гарантированно в еврокубках нашу страну в текущем сезоне представят три команды – "Шахтер" в Лиге чемпионов и "Динамо" с "Александрией" в Лиге Европы. Компанию им может составить "Заря", если та выиграет два гола у "Эспаньола".
|М
|страна
|15/16
|16/17
|17/18
|18/19
|19/20
|Очки
|Команды
|1
|Испания
|23,928
|20,142
|19,714
|19,571
|3,000
|86,355
|7/7
|2
|Англия
|14,250
|14,928
|20,071
|22,642
|3,000
|74,891
|7/7
|3
|Германия
|16,428
|14,571
|9,857
|15,214
|2,857
|58,927
|7/7
|4
|Италия
|11,500
|14,250
|17,333
|12,642
|2,785
|58,510
|7/7
|5
|Франция
|11,083
|14,416
|11,500
|10,583
|2,666
|50,248
|6/6
|6
|Россия
|11,500
|9,200
|12,600
|7,583
|1,833
|42,716
|5/6
|7
|Португалия
|10,500
|8,083
|9,666
|10,900
|2,500
|41,649
|5/5
|8
|Бельгия
|7,400
|12,500
|2,600
|7,800
|2,300
|32,600
|5/5
|9
|Украина
|9,800
|5,500
|8,000
|5,600
|1,700
|30,600
|4/5
|10
|Турция
|6,600
|9,700
|6,800
|5,500
|1,800
|30,400
|4/5
|11
|Нидерланды
|5,750
|9,100
|2,900
|8,600
|2,400
|28,750
|4/5
|12
|Австрия
|3,800
|7,375
|9,750
|6,200
|1,400
|28,525
|3/5
|13
|Чехия
|7,300
|5,500
|5,500
|6,500
|1,100
|25,900
|1/5
|14
|Дания
|5,500
|8,500
|5,250
|4,875
|1,625
|25,750
|1/4
|15
|Кипр
|3,000
|5,500
|7,000
|6,125
|3,375
|25,000
|2/4
|16
|Греция
|5,400
|5,800
|5,100
|5,100
|2,300
|23,700
|3/5
|17
|Хорватия
|4,500
|5,125
|5,125
|5,750
|2,125
|22,625
|2/4
|18
|Сербия
|4,250
|2,875
|6,375
|6,000
|2,750
|22,250
|2/4
|19
|Шотландия
|3,000
|4,375
|4,000
|6,750
|4,000
|22,125
|2/4
|20
|Норвегия
|7,250
|1,375
|4,000
|5,375
|3,250
|21,250
|2/4
|21
|Швейцария
|5,300
|4,300
|6,500
|3,900
|0,700
|20,700
|3/5
|22
|Швеция
|4,750
|2,750
|5,375
|4,125
|3,500
|20,500
|2/4
|23
|Израиль
|2,250
|6,750
|5,625
|2,625
|2,375
|19,625
|2/4
|24
|Казахстан
|4,625
|2,750
|4,250
|4,250
|2,875
|18,750
|1/4
|25
|Беларусь
|5,125
|3,000
|3,250
|5,000
|2,250
|18,625
|1/4
|26
|Азербайджан
|4,375
|4,250
|4,375
|2,375
|2,125
|17,500
|1/4
|27
|Польша
|5,500
|3,875
|2,875
|2,250
|2,125
|16,625
|1/4
|28
|Болгария
|1,000
|4,250
|4,000
|4,000
|2,500
|15,750
|1/4
|29
|Словакия
|3,750
|2,125
|1,875
|5,125
|2,250
|15,125
|1/4
|30
|Румыния
|2,250
|3,300
|2,900
|2,375
|3,375
|14,200
|2/4
|31
|Лихтенштейн
|5,000
|2,500
|2,000
|1,500
|2,500
|13,500
|1
|32
|Словения
|1,000
|2,250
|4,625
|3,125
|1,875
|12,875
|1/4
|33
|Венгрия
|1,625
|1,875
|1,625
|3,250
|2,750
|11,125
|1/4
|34
|Литва
|0,750
|0,500
|2,375
|2,625
|1,625
|7,875
|1/4
|35
|Армения
|1,625
|1,125
|0,625
|1,500
|2,750
|7,625
|1/4
|36
|Латвия
|1,625
|1,375
|0,750
|1,625
|2,000
|7,375
|1/4
|37
|Албания
|2,125
|0,875
|2,625
|1,000
|0,750
|7,375
|4
|38
|Сев. Македония
|1,500
|1,250
|3,125
|1,000
|0,500
|7,375
|4
|39
|Люксембург
|0,750
|0,750
|0,875
|2,625
|2,000
|7,000
|1/4
|40
|Босния
|1,500
|0,500
|1,375
|2,000
|1,500
|6,875
|4
|41
|Молдова
|1,250
|0,875
|2,750
|1,125
|0,750
|6,750
|4
|42
|Ирландия
|0,700
|2,625
|1,125
|1,000
|1,250
|6,700
|4
|43
|Финляндия
|1,000
|1,750
|1,250
|0,875
|1,625
|6,500
|4
|44
|Грузия
|0,625
|1,125
|0,125
|1,625
|2,250
|5,750
|4
|45
|Мальта
|0,875
|1,250
|1,375
|1,500
|0,750
|5,750
|4
|46
|Исландия
|1,125
|1,000
|1,125
|1,500
|0,625
|5,375
|4
|47
|Уэльс
|1,500
|1,000
|0,500
|1,000
|1,000
|5,000
|4
|48
|Сев. Ирландия
|0,750
|0,500
|0,750
|0,500
|2,375
|4,875
|1/4
|49
|Гибралтар
|0,750
|1,500
|0,500
|1,000
|1,000
|4,750
|3
|50
|Черногория
|1,000
|0,875
|1,125
|0,375
|1,000
|4,375
|4
|51
|Эстония
|1,000
|1,375
|0,625
|0,500
|0,875
|4,375
|4
|52
|Косово
|0,000
|0,000
|0,000
|2,500
|1,500
|4,000
|2
|53
|Фареры
|0,375
|0,375
|0,750
|1,125
|1,125
|3,750
|4
|54
|Андорра
|0,166
|0,166
|0,166
|0,833
|1,500
|2,831
|3
|55
|Сан-Марино
|0,000
|0,000
|0,166
|0,500
|0,000
|0,666
|3
Напомним, что в среду официально стартовал евросезон матчем за Суперкубок УЕФА, в котором "Ливерпуль" в серии пенальти обыграл "Челси".
Все подробности в спецтеме "Заря" в Лиге Европы
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