Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,04
27,75

Украина в погоне за ТОП-10: таблица коэффициентов УЕФА на 23 августа

23 августа, 10:26

На этой неделе украинцы не порадовали болельщиков заработанными очками

"Заря" не заработала очков на этой неделе

"Заря" не заработала очков на этой неделе / Фото: Twitter

На этой неделе Украина не заработала очков в копилку страны в рейтинге УЕФА. Нашу страну представляла только луганская "Заря", уступившая "Эспаньолу" в первом матче плей-офф раунда квалификации Лиги Европы. В то же время главные конкуренты Украины пополнили свои доработки в текущем сезоне – Бельгия получила 2,5 балла благодаря победам "Брюгге" в Лиге чемпионов и "Гента", а также ничьей "Антверпена" в Лиге Европы. А у Турции бал заработал "Трабзонспор", обыгравший АЕК в Лиге Европы.

Напомним, что Украина рискует остаться без прямой путевки в групповой этап Лиги чемпионов для чемпиона страны, ведь уже по окончании текущего евросезона может вылететь из ТОП-10.

Реклама

Бой Украины за ТОП-10: за кого "притопить" в еврокубках, чтобы у нас осталось место в Лиге чемпионов

Отметим, что гарантированно в еврокубках нашу страну в текущем сезоне представят три команды – "Шахтер" в Лиге чемпионов и "Динамо" с "Александрией" в Лиге Европы. Компанию им может составить "Заря", если та выиграет два гола у "Эспаньола".

В тренде
Все о праздновании Дня Независимости Украины: спецвыпуск "Сегодня" онлайн
Мстрана15/1616/1717/1818/1919/20ОчкиКоманды
1Испания23,92820,14219,71419,5713,00086,3557/7
2Англия14,25014,92820,07122,6423,00074,8917/7
3Германия16,42814,5719,85715,2142,85758,9277/7
4Италия11,50014,25017,33312,6422,78558,5107/7
5Франция11,08314,41611,50010,5832,66650,2486/6
6Россия11,5009,20012,6007,5831,83342,7165/6
7Португалия10,5008,0839,66610,9002,50041,6495/5
8Бельгия7,40012,5002,6007,8002,30032,6005/5
9Украина9,8005,5008,0005,6001,70030,6004/5
10Турция6,6009,7006,8005,5001,80030,4004/5
11Нидерланды5,7509,1002,9008,6002,40028,7504/5
12Австрия3,8007,3759,7506,2001,40028,5253/5
13Чехия7,3005,5005,5006,5001,10025,9001/5
14Дания5,5008,5005,2504,8751,62525,7501/4
15Кипр3,0005,5007,0006,1253,37525,0002/4
16Греция5,4005,8005,1005,1002,30023,7003/5
17Хорватия4,5005,1255,1255,7502,12522,6252/4
18Сербия4,2502,8756,3756,0002,75022,2502/4
19Шотландия3,0004,3754,0006,7504,00022,1252/4
20Норвегия7,2501,3754,0005,3753,25021,2502/4
21Швейцария5,3004,3006,5003,9000,70020,7003/5
22Швеция4,7502,7505,3754,1253,50020,5002/4
23Израиль2,2506,7505,6252,6252,37519,6252/4
24Казахстан4,6252,7504,2504,2502,87518,7501/4
25Беларусь5,1253,0003,2505,0002,25018,6251/4
26Азербайджан4,3754,2504,3752,3752,12517,5001/4
27Польша5,5003,8752,8752,2502,12516,6251/4
28Болгария1,0004,2504,0004,0002,50015,7501/4
29Словакия3,7502,1251,8755,1252,25015,1251/4
30Румыния2,2503,3002,9002,3753,37514,2002/4
31Лихтенштейн5,0002,5002,0001,5002,50013,5001
32Словения1,0002,2504,6253,1251,87512,8751/4
33Венгрия1,6251,8751,6253,2502,75011,1251/4
34Литва0,7500,5002,3752,6251,6257,8751/4
35Армения1,6251,1250,6251,5002,7507,6251/4
36Латвия1,6251,3750,7501,6252,0007,3751/4
37Албания2,1250,8752,6251,0000,7507,3754
38Сев. Македония1,5001,2503,1251,0000,5007,3754
39Люксембург0,7500,7500,8752,6252,0007,0001/4
40Босния1,5000,5001,3752,0001,5006,8754
41Молдова1,2500,8752,7501,1250,7506,7504
42Ирландия0,7002,6251,1251,0001,2506,7004
43Финляндия1,0001,7501,2500,8751,6256,5004
44Грузия0,6251,1250,1251,6252,2505,7504
45Мальта0,8751,2501,3751,5000,7505,7504
46Исландия1,1251,0001,1251,5000,6255,3754
47Уэльс1,5001,0000,5001,0001,0005,0004
48Сев. Ирландия0,7500,5000,7500,5002,3754,8751/4
49Гибралтар0,7501,5000,5001,0001,0004,7503
50Черногория1,0000,8751,1250,3751,0004,3754
51Эстония1,0001,3750,6250,5000,8754,3754
52Косово0,0000,0000,0002,5001,5004,0002
53Фареры0,3750,3750,7501,1251,1253,7504
54Андорра0,1660,1660,1660,8331,5002,8313
55Сан-Марино0,0000,0000,1660,5000,0000,6663

Напомним, что в среду официально стартовал евросезон матчем за Суперкубок УЕФА, в котором "Ливерпуль" в серии пенальти обыграл "Челси".

Все подробности в спецтеме "Заря" в Лиге Европы

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Лига чемпионов Лига Европы таблица коэффициентов Заря Луганск рейтинг УЕФА

Источник: Сегодня|Спорт

Реклама

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Онлайн-таблица трансферов чемпионата Украины
Онлайн-таблица трансферов чемпионата УкраиныФутбол
Жалкая пародия и неповторимый оригинал:
Жалкая пародия и неповторимый оригинал: "Александрия" классно затроллила звезду "Реала"ЧУ по футболу 2019
В
В "Динамо" отменили выходные и вернули изгоя: первые решения Михайличенко на посту главного тренераЧУ по футболу 2019
Видео голов и обзор матча АЗ –
Видео голов и обзор матча АЗ – "Мариуполь" в Лиге ЕвропыФутбол
"Шахтер" гостит во Львове, у "Динамо" – выходной: результаты 4-го тура чемпионата УкраиныЧУ по футболу 2019
Онлайн матча
Онлайн матча "АЗ Алкмар" – "Мариуполь": голландцы разбили украинцев со счетом 4:0Футбол

Новости партнеров

Loading...