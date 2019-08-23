Украина в погоне за ТОП-10: таблица коэффициентов УЕФА на 23 августа

На этой неделе украинцы не порадовали болельщиков заработанными очками

"Заря" не заработала очков на этой неделе / Фото: Twitter

На этой неделе Украина не заработала очков в копилку страны в рейтинге УЕФА. Нашу страну представляла только луганская "Заря", уступившая "Эспаньолу" в первом матче плей-офф раунда квалификации Лиги Европы. В то же время главные конкуренты Украины пополнили свои доработки в текущем сезоне – Бельгия получила 2,5 балла благодаря победам "Брюгге" в Лиге чемпионов и "Гента", а также ничьей "Антверпена" в Лиге Европы. А у Турции бал заработал "Трабзонспор", обыгравший АЕК в Лиге Европы.

Напомним, что Украина рискует остаться без прямой путевки в групповой этап Лиги чемпионов для чемпиона страны, ведь уже по окончании текущего евросезона может вылететь из ТОП-10.

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Бой Украины за ТОП-10: за кого "притопить" в еврокубках, чтобы у нас осталось место в Лиге чемпионов

Отметим, что гарантированно в еврокубках нашу страну в текущем сезоне представят три команды – "Шахтер" в Лиге чемпионов и "Динамо" с "Александрией" в Лиге Европы. Компанию им может составить "Заря", если та выиграет два гола у "Эспаньола".

М страна 15/16 16/17 17/18 18/19 19/20 Очки Команды 1 Испания 23,928 20,142 19,714 19,571 3,000 86,355 7/7 2 Англия 14,250 14,928 20,071 22,642 3,000 74,891 7/7 3 Германия 16,428 14,571 9,857 15,214 2,857 58,927 7/7 4 Италия 11,500 14,250 17,333 12,642 2,785 58,510 7/7 5 Франция 11,083 14,416 11,500 10,583 2,666 50,248 6/6 6 Россия 11,500 9,200 12,600 7,583 1,833 42,716 5/6 7 Португалия 10,500 8,083 9,666 10,900 2,500 41,649 5/5 8 Бельгия 7,400 12,500 2,600 7,800 2,300 32,600 5/5 9 Украина 9,800 5,500 8,000 5,600 1,700 30,600 4/5 10 Турция 6,600 9,700 6,800 5,500 1,800 30,400 4/5 11 Нидерланды 5,750 9,100 2,900 8,600 2,400 28,750 4/5 12 Австрия 3,800 7,375 9,750 6,200 1,400 28,525 3/5 13 Чехия 7,300 5,500 5,500 6,500 1,100 25,900 1/5 14 Дания 5,500 8,500 5,250 4,875 1,625 25,750 1/4 15 Кипр 3,000 5,500 7,000 6,125 3,375 25,000 2/4 16 Греция 5,400 5,800 5,100 5,100 2,300 23,700 3/5 17 Хорватия 4,500 5,125 5,125 5,750 2,125 22,625 2/4 18 Сербия 4,250 2,875 6,375 6,000 2,750 22,250 2/4 19 Шотландия 3,000 4,375 4,000 6,750 4,000 22,125 2/4 20 Норвегия 7,250 1,375 4,000 5,375 3,250 21,250 2/4 21 Швейцария 5,300 4,300 6,500 3,900 0,700 20,700 3/5 22 Швеция 4,750 2,750 5,375 4,125 3,500 20,500 2/4 23 Израиль 2,250 6,750 5,625 2,625 2,375 19,625 2/4 24 Казахстан 4,625 2,750 4,250 4,250 2,875 18,750 1/4 25 Беларусь 5,125 3,000 3,250 5,000 2,250 18,625 1/4 26 Азербайджан 4,375 4,250 4,375 2,375 2,125 17,500 1/4 27 Польша 5,500 3,875 2,875 2,250 2,125 16,625 1/4 28 Болгария 1,000 4,250 4,000 4,000 2,500 15,750 1/4 29 Словакия 3,750 2,125 1,875 5,125 2,250 15,125 1/4 30 Румыния 2,250 3,300 2,900 2,375 3,375 14,200 2/4 31 Лихтенштейн 5,000 2,500 2,000 1,500 2,500 13,500 1 32 Словения 1,000 2,250 4,625 3,125 1,875 12,875 1/4 33 Венгрия 1,625 1,875 1,625 3,250 2,750 11,125 1/4 34 Литва 0,750 0,500 2,375 2,625 1,625 7,875 1/4 35 Армения 1,625 1,125 0,625 1,500 2,750 7,625 1/4 36 Латвия 1,625 1,375 0,750 1,625 2,000 7,375 1/4 37 Албания 2,125 0,875 2,625 1,000 0,750 7,375 4 38 Сев. Македония 1,500 1,250 3,125 1,000 0,500 7,375 4 39 Люксембург 0,750 0,750 0,875 2,625 2,000 7,000 1/4 40 Босния 1,500 0,500 1,375 2,000 1,500 6,875 4 41 Молдова 1,250 0,875 2,750 1,125 0,750 6,750 4 42 Ирландия 0,700 2,625 1,125 1,000 1,250 6,700 4 43 Финляндия 1,000 1,750 1,250 0,875 1,625 6,500 4 44 Грузия 0,625 1,125 0,125 1,625 2,250 5,750 4 45 Мальта 0,875 1,250 1,375 1,500 0,750 5,750 4 46 Исландия 1,125 1,000 1,125 1,500 0,625 5,375 4 47 Уэльс 1,500 1,000 0,500 1,000 1,000 5,000 4 48 Сев. Ирландия 0,750 0,500 0,750 0,500 2,375 4,875 1/4 49 Гибралтар 0,750 1,500 0,500 1,000 1,000 4,750 3 50 Черногория 1,000 0,875 1,125 0,375 1,000 4,375 4 51 Эстония 1,000 1,375 0,625 0,500 0,875 4,375 4 52 Косово 0,000 0,000 0,000 2,500 1,500 4,000 2 53 Фареры 0,375 0,375 0,750 1,125 1,125 3,750 4 54 Андорра 0,166 0,166 0,166 0,833 1,500 2,831 3 55 Сан-Марино 0,000 0,000 0,166 0,500 0,000 0,666 3

Напомним, что в среду официально стартовал евросезон матчем за Суперкубок УЕФА, в котором "Ливерпуль" в серии пенальти обыграл "Челси".

Все подробности в спецтеме "Заря" в Лиге Европы

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