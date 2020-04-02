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Украина вышла в полуфинал Евро-2020: помимо Зинченко, в топ-4 попали Португалия, Германия и Израиль

2 апреля, 12:29

Елена Павлова

В матче 1/4 финала турнира Александр победил полузащитника «Челси» и сборной Шотландии

В компьютерных сражениях на футбольном поле полузащитник сборной Украины Александр Зинченко не менее мастеровитый, чем в реальных поединках. Ранее мы писали, что Зинченко "снял скальп" с австрийца и вышел в 1/4 финала Евро-2020. А вчера поздно вечером игрок "Манчестер Сити" на турнире Евро-2020 по FIFA вывел себя и Украину, которую он представляет, в полуфинал виртуального чемпионата Европы.

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В матче 1/4 финала турнира Александр победил полузащитника "Челси" и сборной Шотландии Билли Гилмора. Финалисты Евро определятся же сегодня. Следующим соперником Зинченко станет немецкий вратарь лондонского "Арсенала" Бернд Лено, форвард "Хоффенхайма" Мунас Дебббур из Израиля или португалец Диогу Жота из "Вулверхэмптона", которые также добрались до этой стадии.

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Результаты матчей 1/4 финала турнира
Тодд Кантвелл (Англия) — Диогу Жота (Португалия) — 2:3
Мунас Деббур (Израиль) — Патрик Шик (Чехия) — 2:1
Бернд Лено (Германия) — Серхио Регилон (Испания) — 2:1

Напомним, что организатором этих соревнований выступил известный Instagram-аккаунт "433". В турнире принимают участие 32 игрока из разных европейских стран, которые представляют 32 сборные.

Смотрите, как Влада Седан помогает Александру Зинченко тренироваться во время карантина

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Сборная Украины Евро-2020 Александр Зинченко киберспорт

Источник: Сегодня|Спорт

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