Зинченко в форме сборной Украины "снял скальп" с австрийца и вышел в 1/4 финала Евро-2020

Игрок национальной команды, играя за "Барселону", был сильнее Михаэля Грегоритча

В турнире Евро-2020 по FIFA завершились очередные матчи 1/8 финала. Определились уже практически все участники 1/4 финала. После напряженного поединка в следующую стадию прошел полузащитник "Манчестер Сити" и сборной Украины Александр Зинченко. Александр в матче 1/8 финала победил Михаэля Грегорича, который играл за "Ливерпуль" со счетом 2:1.

1/8 финала, 18:00 Австрия (Михаэль Грегоритч за "Ливерпуль") – Украина (Александр Зинченко за "Барселону") 1:2

Организатором этих соревнований выступил известный Instagram-аккаунт "433". В турнире принимают участие 32 игрока из разных европейских стран, которые представляют 32 сборные

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Ранее Зинченко разгромил российского защитника "Зенита" Данила Кругового со счетом 6:1. В ходе виртуального Евро-2020 футболист сборной Украины нанес сокрушительное поражение Данилу Круговому.

Отметим, что накануне Зинченко пожаловался на скуку во время карантина. "Свободного времени настолько много, что я уже скоро завою в этих четырех стенах", – посетовал футболист.

Смотрите, как Влада Седан помогает Александру Зинченко тренироваться во время карантина

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