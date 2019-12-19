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Украина завершила год в ТОП-25 рейтинга ФИФА

19 декабря, 13:39

Лучшей командой года снова стала Бельгия, а наибольший прорыв на счету Катара

Сборная Украины на Евро-2020 сыграет в группе С

Сборная Украины на Евро-2020 сыграет в группе С / Фото: Reuters

ФИФА опубликовала итоговый за 2019 год рейтинг сильнейших сборных мира. Сборная Украины завершила год на 24-й позиции. Команда Андрея Шевченко занимает второе место среди соперников сине-желтых в финальной части Евро-2020. Нидерланды – 14, Австрия – 26, четвертая команда определится весной по итогам стыковых игр.

Читайте также: Соперники сборной Украины на Евро-2020: факты, история встреч и слова

Лучшей командой года стала сборная Бельгии. Следом за ними идут французы и бразильцы. Отметим, что в ТОП-30 рейтинга не произошло ни одного изменения по сравнению с ноябрьским рейтингом.

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ТОП-10 рейтинг ФИФА по состоянию на 19 декабря 2019:

  • 1. Бельгия – 1765
  • 2. Франция – 1733
  • 3. Бразилия – 1712
  • 4. Англия – 1661
  • 5. Уругвай – 1645
  • 6. Хорватия – 1642
  • 7. Португалия – 1639
  • 8. Испания – 1636
  • 9. Аргентина – 1623
  • 10. Колумбия – 1622

Бельгия стала "Командой года" второй раз подряд. Хозяин будущего чемпионата мира 2022 года сборная Катара получила награду "Прорыв года", которая сумела улучшить свои позиции в рейтинге ФИФА на 38 строчек! 2019 год они завершили на 55-м месте.

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Ранее мы писали, что Франция примет Украину на стадионе, где не умеют включать гимн гостевой команды. Чемпионы мира сыграют с командой Шевченко на арене, оскандалившейся во время игры с Албанией.

Смотрите обзор заключительного матча сборной Украины в отборе на Евро-2020:

Все подробности в спецтеме Сборная Украины

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Источник: Сегодня|Спорт

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