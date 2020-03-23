Украинца из "Аталанты" хотят видеть в другом клубе: за игроком следит конкурент из Италии

Украинский полузащитник "Аталанты" Руслан Малиновский находится в списке потенциальных трансферных целей "Фиорентины", сообщает La Repubblica. По информации источника, флорентийский клуб ищет игрока на позицию десятки. Помимо Малиновского "Фиорентина" рассматривает кандидатуры полузащитников "Милана" Лукаса Пакета и "Удинезе" Родриго де Пауля. Пакета – приоритетный вариант для флорентийцев.

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Украинец летом перешел в "Аталанту" за 14 миллионов евро. В этом сезоне чемпионата Италии провел 22 матча, забил четыре гола.

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Ранее Андрей Шевченко рассказал о состоянии своих итальянских друзей, заразившихся коронавирусом – приятеля из Ломбардии, а также легендарного Паоло Мальдини. В первом случае, по словам Шевы, все было очень серьезно: "Его выписали буквально два дня назад, он был в очень тяжелом положении", – сообщил Андрей.

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