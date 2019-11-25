Украинцам в Лиге Европы назначили арбитров из Чехии и Австрии

УЕФА определился с именами арбитров, которые обслужат матчи украинских команд в пятом туре группового этапа Лиги Европы. Так, на поединке между шведским "Мальме" и киевским "Динамо", который состоится 28 ноября, будет работать чешская бригада арбитров во главе с Павелом Краловецом. Его ассистенты будут Иво Надворник и Томаш Мокруш, четвертый арбитр – Мирослав Зелинка.
Читайте также: пятеро украинцев попали в ТОП-100 лучших игроков четвертого тура Лиги Европы
"Динамо" делит первое место в группе с датским "Копенгагеном" – обе команды имеют по шесть баллов. У "Мальме" на одно очко меньше, они располагаются следом. В случае победы киевляне гарантируют себе выход в плей-офф турнира.
Смотрите, как "Динамо" и "Мальме" играли в Киеве:
|N
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|КОПЕНГАГЕН
|4
|1
|3
|0
|4-3
|6
|2
|ДИНАМО К
|4
|1
|3
|0
|3-2
|6
|3
|МАЛЬМЕ
|4
|1
|2
|1
|3-3
|5
|4
|ЛУГАНО
|4
|0
|2
|2
|1-3
|2
В этот же день во Львове "Александрия" примет немецкий "Вольфсбург". Обслуживать поединок доверили судейской бригаде из Австрии. Арбитр в поле – Мануэль Шюттенгрубер, его ассистенты – Роланд Бранднер и Роберт Штайнахер, четвертый арбитр – Рене Айснер.
Читайте также: таблица коэффициентов УЕФА – Голландия увеличила отрыв от Украины, Турция позади
Для "Александрии" это будет матч жизни – только победа позволит команде Владимира Шарана сохранить надежду на выход из группы. Правда, пока украинская команда еще ни разу не выигрывала на групповом этапе.
Обзор матча "Вольфсбург" – "Александрия":
|N
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|ГЕНТ
|4
|2
|2
|0
|9-6
|8
|2
|ВОЛЬФСБУРГ
|4
|1
|2
|1
|7-7
|5
|3
|СЕНТ-ЭТЬЕН
|4
|0
|3
|1
|6-7
|3
|4
|АЛЕКСАНДРИЯ
|4
|0
|3
|1
|5-7
|3
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк