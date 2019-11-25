Украинцам в Лиге Европы назначили арбитров из Чехии и Австрии

/ Фото: AFP

УЕФА определился с именами арбитров, которые обслужат матчи украинских команд в пятом туре группового этапа Лиги Европы. Так, на поединке между шведским "Мальме" и киевским "Динамо", который состоится 28 ноября, будет работать чешская бригада арбитров во главе с Павелом Краловецом. Его ассистенты будут Иво Надворник и Томаш Мокруш, четвертый арбитр – Мирослав Зелинка.

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"Динамо" делит первое место в группе с датским "Копенгагеном" – обе команды имеют по шесть баллов. У "Мальме" на одно очко меньше, они располагаются следом. В случае победы киевляне гарантируют себе выход в плей-офф турнира.

Смотрите, как "Динамо" и "Мальме" играли в Киеве:

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N Команда И В Н П М О 1 КОПЕНГАГЕН 4 1 3 0 4-3 6 2 ДИНАМО К 4 1 3 0 3-2 6 3 МАЛЬМЕ 4 1 2 1 3-3 5 4 ЛУГАНО 4 0 2 2 1-3 2

В этот же день во Львове "Александрия" примет немецкий "Вольфсбург". Обслуживать поединок доверили судейской бригаде из Австрии. Арбитр в поле – Мануэль Шюттенгрубер, его ассистенты – Роланд Бранднер и Роберт Штайнахер, четвертый арбитр – Рене Айснер.

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Для "Александрии" это будет матч жизни – только победа позволит команде Владимира Шарана сохранить надежду на выход из группы. Правда, пока украинская команда еще ни разу не выигрывала на групповом этапе.

Обзор матча "Вольфсбург" – "Александрия":

N Команда И В Н П М О 1 ГЕНТ 4 2 2 0 9-6 8 2 ВОЛЬФСБУРГ 4 1 2 1 7-7 5 3 СЕНТ-ЭТЬЕН 4 0 3 1 6-7 3 4 АЛЕКСАНДРИЯ 4 0 3 1 5-7 3

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