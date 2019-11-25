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Украинцам в Лиге Европы назначили арбитров из Чехии и Австрии

25 ноября, 14:57

"Динамо" и "Александрия" проведут важнейшие поединки в еврокубке

/ Фото: AFP

УЕФА определился с именами арбитров, которые обслужат матчи украинских команд в пятом туре группового этапа Лиги Европы. Так, на поединке между шведским "Мальме" и киевским "Динамо", который состоится 28 ноября, будет работать чешская бригада арбитров во главе с Павелом Краловецом. Его ассистенты будут Иво Надворник и Томаш Мокруш, четвертый арбитр – Мирослав Зелинка.

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"Динамо" делит первое место в группе с датским "Копенгагеном" – обе команды имеют по шесть баллов. У "Мальме" на одно очко меньше, они располагаются следом. В случае победы киевляне гарантируют себе выход в плей-офф турнира.

Смотрите, как "Динамо" и "Мальме" играли в Киеве:

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NКомандаИВНПМО
1КОПЕНГАГЕН41304-36
2ДИНАМО К41303-26
3МАЛЬМЕ41213-35
4ЛУГАНО40221-32

В этот же день во Львове "Александрия" примет немецкий "Вольфсбург". Обслуживать поединок доверили судейской бригаде из Австрии. Арбитр в поле – Мануэль Шюттенгрубер, его ассистенты – Роланд Бранднер и Роберт Штайнахер, четвертый арбитр – Рене Айснер.

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Для "Александрии" это будет матч жизни – только победа позволит команде Владимира Шарана сохранить надежду на выход из группы. Правда, пока украинская команда еще ни разу не выигрывала на групповом этапе.

Обзор матча "Вольфсбург" – "Александрия":

NКомандаИВНПМО
1ГЕНТ42209-68
2ВОЛЬФСБУРГ41217-75
3СЕНТ-ЭТЬЕН40316-73
4АЛЕКСАНДРИЯ40315-73

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Лига Европы Динамо Киев арбитр Вольфсбург Мальме ФК Александрия

Источник: Сегодня|Спорт

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