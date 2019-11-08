Таблица коэффициентов УЕФА: Голландия увеличила отрыв от Украины, Турция позади

Динамо Загреб - Шахтер / Фото: Reuters

По итогам матчей четвертого тура групповых этапов еврокубков Украина увеличила преимущество над Турцией в таблице коэффициентов УЕФА, но отдалилась от Голландии.

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Все три представителя страны на европейской арене сыграли свои матчи вничью: "Шахтер" – с загребским Динамо – 3:3.

"Динамо" – с "Копенгагеном" – 1:1

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"Александрия – с "Сент-Этьеном" 2:2.

В совокупности это принесло Украине три очка (0,6 балла). Теперь у Украины 33,100 балла, что соответствует 10-й строчке рейтинга.

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Идущая девятой Голландия набрала четыре очка: "Аякс" в Лиге чемпионов сыграл вничью с "Челси" – 4:4.

АЗ в ЛЕ разгромил "Астану" – 5:0, а "Фейеноорд" поделил очки с "Янг Бойз" (1:1). На счету Голландии 34,150 балла.

В ближайшее воскресенье, 10 ноября, "Динамо" сыграет в Харькове против "Шахтера" в 14-м туре УПЛ, и Владимир Шепелев сможет принять участие в этом поединке. Ранее мы сообщали, что судить "Шахтер" – "Динамо" будет человек, назначивший первый видеопенальти в Украине.

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