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Украинцы против Барселоны и другие матчи 20-го тура чемпионата Испании

Сегодня, 16:12

Расписание и результаты матчей 20-го тура Примеры

Фото: AFP
Украинцы против Барселоны и другие матчи 20-го тура чемпионата Испании //smm7.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/330/0f5/5c43300f5663f.jpg //smm1.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/330/0f5/5c43300f5663f.jpg Футбол Расписание и результаты матчей 20-го тура Примеры

Центральный матч 20-го тура чемпионата Испании состоится в субботу – третья команда турнирной таблицы "Севилья" пожалует в гости "Реалу", расположившемуся на четвертой строчке. Обе команды имеют по 33 балла, но севильцы опережают мадридцев по дополнительным показателям.

Также интерес украинских болельщиков вызовет матч "Барселоны" против "Леганеса", за который выступают два наших соотечественника Андрей Лунин и Василий Кравец. Для последнего это будет дебютная встреча в Примере, а на прошлой неделе он впервые сыграл в футболке "Леганеса" в Кубке Испании против "Реала".

Пятница, 18 января

22:00 "Хетафе" – "Алавес" – 4:0

Суббота, 19 января

17:15 "Реал" – "Севилья"

19:30 "Уэска" – "Атлетико"

21:45 "Сельта" – "Валенсия"

Воскресенье, 20 января

13:00 "Бетис" – "Жирона"

17:15 "Вильярреал" – "Атлетик"

19:30 "Райо Вальекано" – "Реал Сосьедад"

19:30 "Леванте" – "Вальядолид"

21:45 "Барселона" – "Леганес"

Понедельник, 21 января

22:00 "Эйбар" – "Эспаньол"

Турнирная таблица:

М КлубИВНПМячиОчки
1 БАРСЕЛОНА19134253-2043
2 АТЛЕТИКО19108127-1338
3 СЕВИЛЬЯ1996431-2033
4 РЕАЛ МАДРИД19103628-2433
5 АЛАВЕС2095622-2332
6 ХЕТАФЕ2087525-1631
7 БЕТИС1975722-2326
8 РЕАЛ СОСЬЕДАД1974823-2225
9 ЖИРОНА1959521-2324
10 ЭСПАНЬОЛ1973921-2724
11 ВАЛЕНСИЯ19411417-1723
12 ЛЕВАНТЕ1965830-3523
13 ВАЛЬЯДОЛИД1957717-2122
14 ЛЕГАНЕС1957717-2122
15 АТЛЕТИК19410520-2522
16 ЭЙБАР1957721-2822
17 СЕЛЬТА1956831-3221
18 РАЙО ВАЛЬЕКАНО19541022-3419
19 ВИЛЬЯРРЕАЛ1938820-2517
20 УЭСКА19251217-3611

 

футбол, чемпионат Испании

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Сегодня|Спорт

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