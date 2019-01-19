Украинцы против Барселоны и другие матчи 20-го тура чемпионата Испании
Расписание и результаты матчей 20-го тура Примеры
Центральный матч 20-го тура чемпионата Испании состоится в субботу – третья команда турнирной таблицы "Севилья" пожалует в гости "Реалу", расположившемуся на четвертой строчке. Обе команды имеют по 33 балла, но севильцы опережают мадридцев по дополнительным показателям.
Также интерес украинских болельщиков вызовет матч "Барселоны" против "Леганеса", за который выступают два наших соотечественника Андрей Лунин и Василий Кравец. Для последнего это будет дебютная встреча в Примере, а на прошлой неделе он впервые сыграл в футболке "Леганеса" в Кубке Испании против "Реала".
Пятница, 18 января
22:00 "Хетафе" – "Алавес" – 4:0
Суббота, 19 января
17:15 "Реал" – "Севилья"
19:30 "Уэска" – "Атлетико"
21:45 "Сельта" – "Валенсия"
Воскресенье, 20 января
13:00 "Бетис" – "Жирона"
17:15 "Вильярреал" – "Атлетик"
19:30 "Райо Вальекано" – "Реал Сосьедад"
19:30 "Леванте" – "Вальядолид"
21:45 "Барселона" – "Леганес"
Понедельник, 21 января
22:00 "Эйбар" – "Эспаньол"
Турнирная таблица:
|М
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1
|БАРСЕЛОНА
|19
|13
|4
|2
|53-20
|43
|2
|АТЛЕТИКО
|19
|10
|8
|1
|27-13
|38
|3
|СЕВИЛЬЯ
|19
|9
|6
|4
|31-20
|33
|4
|РЕАЛ МАДРИД
|19
|10
|3
|6
|28-24
|33
|5
|АЛАВЕС
|20
|9
|5
|6
|22-23
|32
|6
|ХЕТАФЕ
|20
|8
|7
|5
|25-16
|31
|7
|БЕТИС
|19
|7
|5
|7
|22-23
|26
|8
|РЕАЛ СОСЬЕДАД
|19
|7
|4
|8
|23-22
|25
|9
|ЖИРОНА
|19
|5
|9
|5
|21-23
|24
|10
|ЭСПАНЬОЛ
|19
|7
|3
|9
|21-27
|24
|11
|ВАЛЕНСИЯ
|19
|4
|11
|4
|17-17
|23
|12
|ЛЕВАНТЕ
|19
|6
|5
|8
|30-35
|23
|13
|ВАЛЬЯДОЛИД
|19
|5
|7
|7
|17-21
|22
|14
|ЛЕГАНЕС
|19
|5
|7
|7
|17-21
|22
|15
|АТЛЕТИК
|19
|4
|10
|5
|20-25
|22
|16
|ЭЙБАР
|19
|5
|7
|7
|21-28
|22
|17
|СЕЛЬТА
|19
|5
|6
|8
|31-32
|21
|18
|РАЙО ВАЛЬЕКАНО
|19
|5
|4
|10
|22-34
|19
|19
|ВИЛЬЯРРЕАЛ
|19
|3
|8
|8
|20-25
|17
|20
|УЭСКА
|19
|2
|5
|12
|17-36
|11
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