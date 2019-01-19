Украинцы против Барселоны и другие матчи 20-го тура чемпионата Испании

Расписание и результаты матчей 20-го тура Примеры

Фото: AFP

Украинцы против Барселоны и другие матчи 20-го тура чемпионата Испании //smm7.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/330/0f5/5c43300f5663f.jpg //smm1.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/330/0f5/5c43300f5663f.jpg 2019-01-19T16:12:00+02:00 Футбол Расписание и результаты матчей 20-го тура Примеры

Центральный матч 20-го тура чемпионата Испании состоится в субботу – третья команда турнирной таблицы "Севилья" пожалует в гости "Реалу", расположившемуся на четвертой строчке. Обе команды имеют по 33 балла, но севильцы опережают мадридцев по дополнительным показателям.

Также интерес украинских болельщиков вызовет матч "Барселоны" против "Леганеса", за который выступают два наших соотечественника Андрей Лунин и Василий Кравец. Для последнего это будет дебютная встреча в Примере, а на прошлой неделе он впервые сыграл в футболке "Леганеса" в Кубке Испании против "Реала".

Пятница, 18 января

22:00 "Хетафе" – "Алавес" – 4:0

Суббота, 19 января

17:15 "Реал" – "Севилья"

19:30 "Уэска" – "Атлетико"

21:45 "Сельта" – "Валенсия"

Воскресенье, 20 января

13:00 "Бетис" – "Жирона"

17:15 "Вильярреал" – "Атлетик"

19:30 "Райо Вальекано" – "Реал Сосьедад"

19:30 "Леванте" – "Вальядолид"

21:45 "Барселона" – "Леганес"

Понедельник, 21 января

22:00 "Эйбар" – "Эспаньол"

Турнирная таблица:

М Клуб И В Н П Мячи Очки 1 БАРСЕЛОНА 19 13 4 2 53-20 43 2 АТЛЕТИКО 19 10 8 1 27-13 38 3 СЕВИЛЬЯ 19 9 6 4 31-20 33 4 РЕАЛ МАДРИД 19 10 3 6 28-24 33 5 АЛАВЕС 20 9 5 6 22-23 32 6 ХЕТАФЕ 20 8 7 5 25-16 31 7 БЕТИС 19 7 5 7 22-23 26 8 РЕАЛ СОСЬЕДАД 19 7 4 8 23-22 25 9 ЖИРОНА 19 5 9 5 21-23 24 10 ЭСПАНЬОЛ 19 7 3 9 21-27 24 11 ВАЛЕНСИЯ 19 4 11 4 17-17 23 12 ЛЕВАНТЕ 19 6 5 8 30-35 23 13 ВАЛЬЯДОЛИД 19 5 7 7 17-21 22 14 ЛЕГАНЕС 19 5 7 7 17-21 22 15 АТЛЕТИК 19 4 10 5 20-25 22 16 ЭЙБАР 19 5 7 7 21-28 22 17 СЕЛЬТА 19 5 6 8 31-32 21 18 РАЙО ВАЛЬЕКАНО 19 5 4 10 22-34 19 19 ВИЛЬЯРРЕАЛ 19 3 8 8 20-25 17 20 УЭСКА 19 2 5 12 17-36 11

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Источник: Сегодня|Спорт Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.

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