Украинец Александр Зинченко получил одну из наивысших оценок за разгром "Челси"

Игрок сборной Украины записал на свой счет две результативные передачи

Александр Зинченко. Фото: AFP

Украинец Александр Зинченко получил одну из наивысших оценок за разгром "Челси" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/07f/fa0/5c607ffa052aa.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/07f/fa0/5c607ffa052aa.png 2019-02-10T21:47:00+02:00 Футбол Игрок сборной Украины записал на свой счет две результативные передачи

Украинский полузащитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко помог своей команде разгромить "Челси" в матче 26-го тура чемпионате Англии. 22-летний футболист сборной Украины отметился двумя результативными передачами, а его команда разгромила соперника со счетом 6:0.

Зинченко стал одним из лучших игроков матча по версии авторитетного сайта Whoscored.com. Игру украинца, отыгравшего весь поединок на левом фланге обороны, оценили оценкой в 8,7 балла. Выше оценку получили только автор хет-трика Серхио Агуэро (9,95) и Рахим Стерлинг (10,0), оформивший дубль.

Интересно, что худшую оценку седи двух команд заработал голкипер "Челси" Кепа Аррисабалага, что неудивительно, ведь испанец пропустил шесть мячей из девяти ударов в створ.

Отметим, что нападающий "Манчестер Сити" Серхио Агуэро повторил рекорд Алана Ширера и стал лучшим бомбардиром клуба в чемпионате Англии. Аргентинец выступает за английский клуб с 2011 года.

Ране мы писали, что Фернандиньо возвращается в сборную Бразилии: он боялся играть из-за угроз со стороны болельщиков. Полузащитник стал автором автогола в четвертьфинале ЧМ-2018 и вызвал гнев фанатов.

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