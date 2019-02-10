Украинец Александр Зинченко получил одну из наивысших оценок за разгром "Челси"
Игрок сборной Украины записал на свой счет две результативные передачи
Украинский полузащитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко помог своей команде разгромить "Челси" в матче 26-го тура чемпионате Англии. 22-летний футболист сборной Украины отметился двумя результативными передачами, а его команда разгромила соперника со счетом 6:0.
Зинченко стал одним из лучших игроков матча по версии авторитетного сайта Whoscored.com. Игру украинца, отыгравшего весь поединок на левом фланге обороны, оценили оценкой в 8,7 балла. Выше оценку получили только автор хет-трика Серхио Агуэро (9,95) и Рахим Стерлинг (10,0), оформивший дубль.
Интересно, что худшую оценку седи двух команд заработал голкипер "Челси" Кепа Аррисабалага, что неудивительно, ведь испанец пропустил шесть мячей из девяти ударов в створ.
Отметим, что нападающий "Манчестер Сити" Серхио Агуэро повторил рекорд Алана Ширера и стал лучшим бомбардиром клуба в чемпионате Англии. Аргентинец выступает за английский клуб с 2011 года.
Ране мы писали, что Фернандиньо возвращается в сборную Бразилии: он боялся играть из-за угроз со стороны болельщиков. Полузащитник стал автором автогола в четвертьфинале ЧМ-2018 и вызвал гнев фанатов.
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