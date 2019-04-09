Украинец Артем Федецкий: "В Москве думали, что за два миллиона евро я раздвину ножки"

Бывший защитник сборной Украины прокомментировал несостоявшийся трансфер в клуб из России

Артем Федецкий. Фото: Анатолий Бойко, Сегодня|Спорт

Украинец Артем Федецкий: "В Москве думали, что за два миллиона евро я раздвину ножки" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/c50/d6d/5cac50d6dce68.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/c50/d6d/5cac50d6dce68.jpg 2019-04-09T10:59:34+03:00 Футбол Бывший защитник сборной Украины прокомментировал несостоявшийся трансфер в клуб из России

Экс-футболист сборной Украины Артем Федецкий, в свое время "съевший" на поле Франка Рибери и игравший в финале Лиги Европы, в эротическом ключе рассказал о своих переговорах с российским клубом, которому он отказал.

"У меня был вариант перейти в чемпионат России. С финансовой точки зрения – очень хороший. Но не все считается в деньгах. Я уверен, что кто-то может сказать, что он герой, уже заработал, чтобы такое говорить. Нет", – заявил проекту "Трендец" 33-летний Артем Федецкий, ныне выступающий в "Карпатах".

"Это была одна из московских команд, предложили два миллиона евро, – уточнил Артем Федецкий. – Думали, что как только мне озвучили сумму, то я раздвину ножки и рвану. Нет, ребятки, не на того нарвались".

Как сообщалось ранее, экс-партнер Федецкого по "Днепру" Евгений Селезнев вспомнил свой переезд в Россию в разгар войны. "Иначе я не смог бы смотреть в глаза своей жене", – заявил нападающий.

Также сообщалось, что вратарь из сборной "ЛНР" перебрался в сборную Украины: скандальный Святослав Марканич сыграл под сине-желтым флагом

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