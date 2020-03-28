Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 28,14
30,86
  1. Новости спорта
  2. Новости футбола

Украинец Артем Милевский принес победу брестскому "Динамо" в матче чемпионата Беларуси

28 марта, 14:14

Вадим Авдасев

Бывший форвард сборной Украины забил "Слуцку" единственный мяч

Как известно, практически везде в мире приостановили спортивные мероприятия. В Европе же из всех национальных чемпионатов по футболу продолжается только один – в Беларуси. Сегодня там играются матчи второго тура: первенство у наших северных соседей проходит по системе "весна-осень", как когда-то в Советском Союзе. Действующим чемпионом является "Динамо" (Брест), за которое выступает некогда знаменитый нападающий киевского "Динамо" Артем Милевский. Недавно Алиев предложил Милевскому заработать на продаже защитных масок итальянцам.

В субботу команда из Бреста играла в гостях со "Слуцком". Этот коллектив в прошлом сезоне занял 11-е место из 16 клубов. Единственный мяч во встрече забил 35-летний Милевский. Случилось это на 19-й минуте. Партнер делал навес со штрафного с правого фланга, а Артем подправил мяч в сетку головой с близкого расстояния – 0:1. Как оказалось, этот гол принес чемпионам три очка.

Реклама

В первом туре брестское "Динамо" сыграло вничью с дебютантом – ФК "Смолевичи" (1:1).

Милевский отыграл в Слуцке 79 минут, а украинский полузащитник Александр Нойок – весь матч.

Смотрите сюжет о том, как Артем Милевский пропил свой успех

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Беларусь футбол Артем Милевский чемпионат Беларуси коронавирус

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус против спорта в режиме онлайн: жертвы, переносы и выздоровления
Коронавирус против спорта в режиме онлайн: жертвы, переносы и выздоровленияФутбол
Алиев предложил Милевскому заработать на продаже защитных масок итальянцам
Алиев предложил Милевскому заработать на продаже защитных масок итальянцамФутбол
"Планета принадлежит не только людям": тренер "Шахтера" показал, как живет в условиях коронавирусаФутбол
"Очень тяжелое положение": Шевченко рассказал о состоянии своих друзей, заразившихся коронавирусомФутбол
"Все знают, что произошло в Италии. Но в Беларуси всем все равно": экс-игрок "Барсы" – о коронавирусеФутбол
Коронавирус не помог:
Коронавирус не помог: "МанСити" не избежит отстранения от Лиги чемпионовЛига чемпионов

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...