Как известно, практически везде в мире приостановили спортивные мероприятия. В Европе же из всех национальных чемпионатов по футболу продолжается только один – в Беларуси. Сегодня там играются матчи второго тура: первенство у наших северных соседей проходит по системе "весна-осень", как когда-то в Советском Союзе. Действующим чемпионом является "Динамо" (Брест), за которое выступает некогда знаменитый нападающий киевского "Динамо" Артем Милевский. Недавно Алиев предложил Милевскому заработать на продаже защитных масок итальянцам.

В субботу команда из Бреста играла в гостях со "Слуцком". Этот коллектив в прошлом сезоне занял 11-е место из 16 клубов. Единственный мяч во встрече забил 35-летний Милевский. Случилось это на 19-й минуте. Партнер делал навес со штрафного с правого фланга, а Артем подправил мяч в сетку головой с близкого расстояния – 0:1. Как оказалось, этот гол принес чемпионам три очка.

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В первом туре брестское "Динамо" сыграло вничью с дебютантом – ФК "Смолевичи" (1:1).

Милевский отыграл в Слуцке 79 минут, а украинский полузащитник Александр Нойок – весь матч.

Смотрите сюжет о том, как Артем Милевский пропил свой успех

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