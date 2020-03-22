Алиев предложил Милевскому заработать на продаже защитных масок итальянцам

Ранее Алиев назвал коронавирус фейком. Теперь же задумался о том, как на нем можно заработать

Бывший полузащитник киевского "Динамо" Александр Алиев, ранее назвавший коронавирус фейком, предложил своему другу Артему Милевскому, выступающему сейчас в Беларуси за "Динамо" (Брест), совместный бизнес. Он касается распространения дефицитных ныне защитных масок.

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В первый выпуск YouTube-канала Алиева "Кент" попал интересный фрагмент телефонного разговора Александра с Артемом Милевским. Во время беседы Алиев находился в Киеве, Милевский – в Беларуси.

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"У нас тут все открыто. В масках никто не ходит", – сказал о Беларуси Милевский.

"А у нас 50 масок стоит 1200 гривен. Представляешь, кент?" – рассказал другу о Киеве Алиев.

"Это сколько? 50 долларов почти?" – сразу же подсчитал Милевский.

"Одна маска доллар стоит. Ну, у нас страна богатая..." – начал иронизировать Алиев.

"Ну вон в Европе вообще маска пять евро стоит", – продолжил тему Милевский.

"Каких пять?! В Италии 60 евро стоит маска", – привел свои данные Алиев.

"Ну это какая-то навороченная", – предположил Милевский.

Тут, собственно, у Александра Алиева и родилась идея. "Так что, давай, кент, закупай маски, отправим на Италию, хоть заработаем что-то", – рассмеявшись, предложил Милевскому Алиев.

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Напомним, в Европе все футбольные чемпионаты закрылись на карантин, за исключением первенства Беларуси. В первом матче нового сезона Милевский не забил, а его брестское "Динамо" сыграло вничью со "Смолевичами" – 1:1.

Смотрите сюжет о том, защищает ли маска

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