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Тонкий трюк украинского футболиста поразил пользователей соцсетей: уже полмиллиона просмотров

7 апреля, 22:34

Вадим Авдасев

Игорь Харатин ухитрился попасть мячиком для настольного тенниса в бокал

Необычный прием продемонстрировал украинский футболист Игорь Харатин, который выступает за венгерский "Ференцварош". 25-летний уроженец Закарпатья сейчас со своей прекрасной половиной проводит время на карантине в Будапеште и развлекается в домашних условиях. К слову, смотрите трюки и голы именинника – француза Франка Рибери.

Игорь решил с довольно приличного расстояния в несколько метров ударом ноги отправить мячик для настольного тенниса в бокал. И это ему удалось с первой же попытки! И сам футболист, и его супруга были поражены. Затем его любимая попыталась повторить подвиг Игоря. Ногами у нее не получалась – пришлось бросить мячик рукой. И бокал неожиданно просто разлетелся на кусочки. Видимо, стекло было очень тонким. Но пара не расстроилась. А это видео взял себе популярный паблик-аккаунт 433, где оно собрало около полумиллиона просмотров. К слову, месяц назад Шевченко вызвал Харатина в сборную Украины.

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Также заинтересованность в услугах Игоря высказывала и сборная Венгрии, поскольку у парня венгерские корни. Сам он еще в размышлениях. В Украине он длительное время был в киевском "Динамо", но в основу не пробился, после чего выступал в "Металлисте" и "Заре". А год назад уехал в "Ференцварош".

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