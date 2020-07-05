Украинец Лунин подтвердил звание "Короля пенальти", отбив второй 11-метровый подряд

К сожалению, суперсейв украинца не спас его команду от поражения. "Овьедо" проиграло на выезде "Кадису" 0:2

Андрей Лунин снова подтвердил статус "Короля пенальти", отбив уже второй 11-метровый удар после паузы, связанной с коронавирусом. Украинский вратарь "Овьедо", принадлежащий мадридскому "Реалу", отличился суперсейвом в выездном поединке против "Кадиса". Напомним, до этого Лунин парировал пенальти от "Депортиво".

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В матче "Кадис" – "Овьедо" судья назначил пенальти на 12-й минуте за игру рукой Серхио Техеры, который, к слову, привез 11-метровый и в поединке с "Депортиво" (2:2). Полузащитник "Кадиса" Алекс Фернандес с "точки" нанес мощный удар низом, однако Лунин по прозвищу "Украинская кошка" в невероятном прыжке сумел отбить мяч в правом от себя углу.

К сожалению, отбитый Андреем Луниным пенальти не помог его команде разжиться хотя бы очком. Уже на 28-й минуте "Овьедо" остался в меньшинстве, и в оставшееся время "Кадис" забил дважды – дублем отличился Антони Лосано. В итоге – поражение команды украинского голкипера 0:2.

Андрей Лунин / Фото: Getty Images

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После этого поражения "Овьедо" остается под большой угрозой вылета в третий дивизион Испании. Одним из главных соперников команды в борьбе за выживание является "Альбасете" другого украинца – Романа Зозули.

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