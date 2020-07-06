Украинец Малиновский стал героем матча в Италии: одним махом заработал пенальти и удаление

Благодаря Руслану "Аталанта" в игре с "Кальяри" получила численное преимущество и забила победный гол

Руслан Малиновский провел очередной удачный матч за "Аталанту". В гостевом поединке против "Кальяри" украинец заработал для своей команды пенальти, с которого одноклубник Руслана, Муриэль, забил победный для "Аталанты" мяч – 1:0. Кроме того, именно за этот фол на Малиновском уже на 26-й минуте защитник "Кальяри" Карбони получил красную карточку, оставив свою команду в меньшинстве.

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Обзор матча "Кальяри" – "Аталанта" (0:1)

Отметим, что за матч с "Кальяри", в котором Малиновский был заменен на 60-й минуте, портал WhoScored поставил Руслану оценку 8,1. Более высокий балл в составе "Аталанты" получил только один игрок – Муриэль (8,2), реализовавший пенальти за снос украинца.

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"Кальяри" – "Аталанта" – 0:1

Гол: Муриэль, 27 (пен)

"Кальяри": Краньо – Пизакане (Клаван, 75), Карбони, Валукевич – Ионицэ (Фараго, 67), Рог, Нандес, Наингголан (Бирса, 67), Ликояннис (Маттьелло, 67) – Жоао Педро, Симеоне (Рагатцу, 75)

"Аталанта": Спортьелло – Кальдара, Паломино, Шутало (Толои, 83) – Хатебур (Госенс, 74), Де Рон, Тамез, Кастань – Пашалич (Иличич, 60), Муриэль (Сапата, 61), Малиновский (Гомес, 60)

Предупреждения: Карбони, Пизакане, Нандес – Паломино, Хатебур

Удаление: Карбони (26, Кальяри)

Руслан Малиновский / Фото: Getty Images

Эта победа укрепила "Аталанту" на четвертой строчке чемпионата Италии и практически гарантировала команде Руслана Малиновского пропуск в Лигу чемпионов следующего сезона.

Напомним, перед этим Малиновского признали лучшим игроком матча с "Лацио", в котором украинский полузащитник отметился сумасшедшим голом из-за штрафной.

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