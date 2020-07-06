Украинец отметил чемпионство России песнями на поле и облил своего босса шампанским

Анатолий Тимощук в маске распевал чемпионские песни, после чего устроил игристый душ главному тренеру "Зенита"

Украинец Анатолий Тимощук снова подтвердил реноме "чемпиона мира по празднованиям". Напомним, после выигрыша "Баварией" Лиги чемпионов-2013 Тимощук, хотя и не принимал участия в финале, срезал сетку с ворот на "Уэмбли" и был среди первых игроков мюнхенского гранда, поднявших трофей над головой. Равно как и сейчас, после досрочного завоевания "Зенитом" чемпионства России-2020 в воскресенье, Анатолий стал едва ли не главным героем празднования.

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Сразу после финального свистка матча в Краснодаре, завершившегося победой "Зенита" (4:2), ассистент главного тренера команды из Санкт-Петербурга Анатолий Тимощук выбежал на поле и, не снимая с лица маску с эмблемой "Зенита", принялся петь: "Чемпионы! Чемпионы! Оле-оле-оле".

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А несколькими минутами спустя Тимощук сорвал послематчевое интервью главного тренера "Зенита" Сергея Семака – специалиста с паспортом РФ, родившегося в Луганской области. Анатолий вылил на Семака бутылку шампанского и заключил в объятия.

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Добавим, что, наряду с Анатолием Тимощуком, чемпионом России-2020 в составе "Зенита" стал еще один украинец – защитник Ярослав Ракицкий.

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