Тимощука из российского "Зенита" выживает другой уроженец Украины – источник

Бывший капитан сборной Украины по футболу Анатолий Тимощук, который входит в тренерский штаб чемпиона России "Зенита", может покинуть петербургский клуб по окончании сезона-2019/20. По данным российских СМИ, главный тренер "Зенита" россиянин Сергей Семак – кстати, уроженец Луганской области – не желает видеть украинского специалиста в своем штабе. Ранее, оценивая свои дела, Тимощук написал в Instagram: "Полет нормальный".

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Впрочем, есть вероятность, что Анатолий Тимощук сохранит пост ассистента главного тренера в "Зените", так как руководство российского клуба, в отличие от Сергея Семака, довольно итогами его работы и может продлить с ним контракт, истекающий летом 2020 года.

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Анатолий Тимощук / Фото: Instagram

Ранее мы писали, что главному тренеру "Зенита" восьми детей мало: его жена хочет усыновить четырех африканцев. Супруга Сергея Семака высказалась о возможном увеличении их и без того огромного семейства.

Также сообщалось об обвинениях в адрес Тимощука со стороны его бывшей жены Надежды Навроцкой, проживающей с их совместными детьми в Германии. "Он просто затягивает все судебные процессы. Его задача, чтобы Наде и детям не досталось ни единого евро", – говорит экс-супруга Тимощука.

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