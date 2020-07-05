"Зенит" с двумя украинцами стал чемпионом России-2020: видео из раздевалки

В чемпионате России по футболу за четыре тура до финиша определился обладатель золотых наград. Им стал "Зенит" из Санкт-Петербурга, который после выездной победы над "Краснодаром" со счетом 4:2 стал недостижимым для соперников. Накануне в России переиграли 19 минут из-за споров о пенальти.

Реклама

В составе "Зенита" чемпионами России-2020 стали два украинца – защитник Ярослав Ракицкий и Анатолий Тимощук, работающий ассистентом главного тренера команды Сергея Семака – специалиста с паспортом РФ, родившегося в Луганской области.

"Эмоции приятные, двойные. Конечно, это один из самых счастливых дней в моей жизни. Я стал впервые дедушкой, и мы стали чемпионами. Эмоции запредельные. Ребята заслужили, с чем я их и поздравляю. Пользуясь случаем, поздравляю дочь с рождением дочки, моей внучки. Она сделала меня по-настоящему счастливым, как и команда", – цитирует 44-главного главного тренера "Зенита" Сергея Семака Championat

INSTAGRAM

INSTAGRAM

"Зенит" – чемпион России-2020. Ракицкий и Семак / Фото: Официальный сайт ФК "Зенит"

Читайте также: 16-летний вратарь российского клуба попал в реанимацию после удара молнии

Реклама

Отметим, что "Зенит" защитил свой прошлогодний титул и в шестой раз в истории завоевал золотые медали, догнав по этому показателю ЦСКА. Чаще чемпионом России становился только "Спартак" (10 раз).

Смотрите, как "Зенит" провалился в Лиге чемпионов-2019/2020

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама