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"Зенит" с двумя украинцами стал чемпионом России-2020: видео из раздевалки

5 июля, 23:49

Олег Люлька Олег Люлька

Команда Ракицкого и Тимощука защитила прошлогодний титул, догнав по золотым медалям ЦСКА

В чемпионате России по футболу за четыре тура до финиша определился обладатель золотых наград. Им стал "Зенит" из Санкт-Петербурга, который после выездной победы над "Краснодаром" со счетом 4:2 стал недостижимым для соперников. Накануне в России переиграли 19 минут из-за споров о пенальти.

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В составе "Зенита" чемпионами России-2020 стали два украинца – защитник Ярослав Ракицкий и Анатолий Тимощук, работающий ассистентом главного тренера команды Сергея Семака – специалиста с паспортом РФ, родившегося в Луганской области.

"Эмоции приятные, двойные. Конечно, это один из самых счастливых дней в моей жизни. Я стал впервые дедушкой, и мы стали чемпионами. Эмоции запредельные. Ребята заслужили, с чем я их и поздравляю. Пользуясь случаем, поздравляю дочь с рождением дочки, моей внучки. Она сделала меня по-настоящему счастливым, как и команда", – цитирует 44-главного главного тренера "Зенита" Сергея Семака Championat

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"Зенит" – чемпион России-2020. Ракицкий и Семак

"Зенит" – чемпион России-2020. Ракицкий и Семак / Фото: Официальный сайт ФК "Зенит"

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Отметим, что "Зенит" защитил свой прошлогодний титул и в шестой раз в истории завоевал золотые медали, догнав по этому показателю ЦСКА. Чаще чемпионом России становился только "Спартак" (10 раз).

Смотрите, как "Зенит" провалился в Лиге чемпионов-2019/2020

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чемпионат России Анатолий Тимощук Зенит Санкт-Петербург Ярослав Ракицкий

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