Украинец в "Манчестер Сити" попрощался с капитаном команды, с почтением назвав его козлом

В воскресенье вечером завершился самый длительный в истории сезон английской Премьер-лиги. Вашему вниманию – итоги чемпионата Англии: самый "старый" бомбардир, рекорд "Ливерпуля", провал "Арсенала".

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Также вчера заметное событие произошло в истории "Манчестер Сити". Последний матч за клуб провел испанский капитан Давид Сильва. 34-летний атакующий полузащитник отыграл в Англии десять сезонов, собрав за это время с "горожанами" много трофеев. В частности уроженец Канарских островов четыре раза становился чемпионом Англии, пять раз брал Кубок лиги, по два – Кубок и Суперкубок Англии. За "МанСити" Давид забил 77 мячей и сделал 140 передач. Матч против "Норвича", в котором подопечные Пепа Гвардиолы разгромили аутсайдера, оказался для испанца 309-м в составе "горожан", но голом ему отметиться не удалось. На 85-й минуте он покинул поле под аплодисменты партнеров.

Украинский защитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко также отдал должное Сильве, назвав его на своей страничке в Instagram GOAT. По-английски это означает "козел", однако часто используется как сокращение от greatest of all time – самый великий на все времена.

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Смотрите, как Давид Сильва забивал за "Манчестер Сити" в чемпионате Англии:

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