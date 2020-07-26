Самый "старый" бомбардир, рекорд "Ливерпуля", провал "Арсенала": итоги чемпионата Англии

В воскресенье финишировал затяжной чемпионат в английской Премьер-лиге. Вашему вниманию – все результаты 38-го тура чемпионата Англии, итоговая турнирная таблица. Именно в последний день определились все участники Лиги чемпионов и окончательно сформировалось трио неудачников, которые покинут элиту.

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В одном из матчей гол Ярмоленко спас "Вест Хэм" от поражения в матче с "Астон Виллой". Участники того поединка остались в АПЛ, а вот "Уотфорд", "Борнмут" и "Норвич" вылетели. "Ливерпуль" же повторил рекорд "Манчестер Сити" (в сезонах 2018/19 и 2017/18) по количеству побед – 32.

Также сегодня "Манчестер Юнайтед" отобрал у "Лестера" право играть в Лиге чемпионов. Так что в элитном еврокубке сыграют: "Ливерпуль", "МанСити", "МЮ" и "Челси". Лондонцы, кстати, сегодня решили не зависеть от дуэли в Лестере и обыграли "Вулверхемптон" – 2:0. Причем, как оказалось, "Вулвз" стали пятой командой в истории Премьер-лиги, в составе которой ни одного мяча за сезон не забили англичане! Только легионеры! Ранее таким отличались "Фулхем" (в сезонах 2001/02 и 2005/06), "Арсенал" (2006/07) и "Сток" (2015/16).

Провально завершил турнир "Арсенал", занявший лишь восьмое место. Это худший результат клуба за 25 лет! В сезоне 1994/95 "канониры" были 12-ми.

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Лучшим бомбардиром стал Джейми Варди. Причем форвард "Лестера" и сборной Англии с 23 голами (4 – с пенальти) в 33 года стал самым возрастным голеадором в истории АПЛ. В 2010 году приз в 32 года получил Дидье Дрогба из "Челси". Варди на один гол обошел Пьера-Эмерика Обамеянга из "Арсенала" (2 – с пенальти) и Дэнни Ингза из "Саутгемптона" (1).

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Матчи чемпионата Англии можно смотреть на сервисе OLL.TV.

Смотрите, как "Ливерпуль" выбыл из Лиги чемпионов:

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