Украинец в Венгрии Александр Зубков: "Установку Сергей Ребров дает на английском. Нет проблем!"

Наши в "Ференцвароше": победный старт в Лиге чемпионов с голом дебютанта Зубкова

Александр Зубков стал героем встречи Лиги чемпионов. Фото: fradi.hu.

В канун матча ЛЧ портреты Сергея Реброва, приведшего "Ференцварош" к победе в национальном чемпионате, красовались на титульных страницах всех венгерских спортивных газет. "Создается Футбольный клуб Ребров", – кричит заголовок издания "Спорт плюс". И не зря – в основной состав на первый официальный матч сезона против болгарского "Лудогорца" украинский тренер поставил сразу трех соотечественников: Игоря Харатина, Даниила Игнатенко и Александра Зубкова. Фото новичка команды, взятого в аренду у "Шахтера", есть и в июльском номере клубного журнала, да еще какое – романтическое: в Париже, на фоне Эйфелевой башни, Саша, встав на колено, предлагает руку и сердце своей возлюбленной.

Зубков стал героем матча, украсив свой дебют победным голом: правый вингер "Ференцвароша" оказался в нужное время в нужном месте в центре штрафной и замкнул передачу Токмака – 2:1. Переполненные трибуны были в восторге. Встреча была по-настоящему лигачемпионовской! А антураж! Красавец Будапешт! Неистовые фанаты. Перед стартовым свистком – модульное шоу на всю трибуну ультрас, 30 ударов метронома, отсчитывающего чемпионские сезоны празднующего 120-летие "Ференцвароша"... Еще бросилось в глаза: вокруг стадиона – многочисленные продавцы тыквенных семечек. Но ажиотажа кузьмичей вокруг них не наблюдалось.

По окончании матча корреспонденту "Сегодня" удалось пообщаться с Игорем Харатиным и Александром Зубковым.

- Саша, поздравляем с дебютом и победным голом! Волновался?

- (А.З.) Спасибо! Особого волнения не было. Поддержка фанов была великолепная! Но я был готов к этому, ребята рассказывали, и сам видел в интернете.

- Как прошла адаптация, уже освоился в Будапеште?

- (А.З.) Хорошо, никаких проблем. И наши ребята помогли, хорошо приняли.

- Вы его хорошо приняли? - обращаюсь к стоящему рядом Харатину. Игорь смеется, утведительно кивая. В это время пресс-офицер "Ференцвароша" на бегу подтрунивает над нашими молодыми футболистами: "Говорите на английском!". "Можем и на английском!" – отвечаем хором. "И на украинском! И на русском!". Между прочим расписание предматчевых мероприятий от пресс-службы клуба было разослано исключительно на венгерском, в том числе и иностранным журналистам. Мол, понимайте, как хотите.

- В команде общаетесь на каком языке?

- Состав у нас интернациональный, установку на игру Сергей Станиславович проводит на английском. С этим проблем нет.

На послематчевой пресс-конференции Ребров тоже давал комментарий на хорошем английском.

Обращаюсь к Игорю:

- Состав "Ференцвароша" сейчас несколько отличается от чемпионского – стало сложнее?

- (И.Х) Если состав и изменился, то только в лучшую сторону. Пришли игроки, которые делают нашу команду еще сильнее! Стараемся последовательно улучшать свою игру, это требует и главный тренер.

- "Лудогорец" сможете пройти?

- (И.Х) Будет очень тяжело, но мы приложим все усилия.

- Последний вопрос к Зубкову: Саша, правда ли, что в твоем контракте прописан пункт, согласно которому по окончании аренды "Шахтер" не имеет права отдать тебя главному конкуренту "Ференцвароша" – МОЛ Види?

- (А.З.) Правда, есть такой пункт.

- Звучит необычно! Значит, к примеру, в "Уйпешт" или "Гонвед" можно?

- (А.З.) Только теоретически. "Ференцварош" в Будапеште – номер один.

- (И.Х) Все знают об истории с Ваней Петряком. Получилось некрасиво. Вот и решили не наступать на старые грабли.

Как Зубков забивал за "Мариуполь"

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