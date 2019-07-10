Украинец Зубков принес победу "Ференцварошу" в Лиге чемпионов

Венгерский клуб победил на своем поле "Лудогорец"

Зубков принес победу венграм. Фото ФК "Ференцварош".

Сегодня в Будапеште был сыгран матч первого квалификационного раунда Лиги чемпионов. Самая украинская команда этой стадии турнира "Ференцварош" принимала болгарский "Лудогорец". Главный тренер венгерского клуба Сергей Ребров выставил на игру наших Игоря Харатина, Даниила Игнатенко и Александра Зубкова. И именно Зубков забил победный гол в матче. "Ференцварош" выиграл – 2:1. Через неделю ответный поединок в болгарском Разраде.

Отметим, что уже известна дальнейшая сетка турнира – результаты жеребьевки второго раунда квалификации опубликованы на нашем сайте. Добавим, что киевское "Динамо" стартует в Лиге чемпионов с третьего раунда квалификация. Киевляне узнают своего первого соперника 22 июля.

Напомним, финальный матч турнира между "Ливерпулем" и "Тоттенхэмом" завершился победой ливерпульского клуба со счетом – 2:0. "Ливерпуль" в шестой раз стал победителем турнира. Счетв матче на первых минутах открыл Мохамед Салах, реализовавший пенальти, а в концовке встречи Ориги установил окончательный счет.

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