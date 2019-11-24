Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,16
26,72

Украинец Яремчук снова забивает в Бельгии, а его "Гент" играет с "Антверпеном" вничью

24 ноября, 18:58

Команде троих украинцев не удалось взять домашний реванш за гостевое поражение трехдневной давности

Яремчук (слева) забил, но "Гент" сыграл лишь вничью

Яремчук (слева) забил, но "Гент" сыграл лишь вничью

Дважды за четыре дня начертал встретиться "Генту" и "Антверпену" календарь чемпионата Бельгии. В четверг в Антверпене успех праздновали хозяева 3:2, сегодня же в Генте стороны разошлись ничьей – 1:1. Нападающий сборной Украины Роман Яремчук, который три дня назад забил свой 15-й мяч в сезоне, отличился голом и сегодня.

"Гент" открыл счет на 13-й минуте, когда украинский форвард откликнулся на прострел с левого фланга и практически с 11-метровой отметки бильярдным ударом отправил мяч в левый от вратаря угол – 1:0.

Реклама

Такой счет держался до четвертой (!) добавленной ко второму тайму минуты, когда гостям удалось сравнять счет. Голкипер "Гента" ошибся на выходе, и игроку "Антверпена" оставалось только не промахнуться по пустым воротам. Смотрите обзор всего матча.

В тренде
Уайлдер – Ортис: чемпион защитил титул, победив нокаутом

Романа Яремчука тренер заменил на второй добавленной минуте, пытаясь потянуть время. Но гости все равно забили. Украинский защитник Игорь Пластун отыграл весь матч, а полузащитника Романа Безуса не было в заявке на игру.

Читайте, как Яремчук критически прошелся по игре сборной Украины в Сербии

После сегодняшней ничьей "Гент" опустился со второго на третье место, а "Антверпен" поднялся на четвертое.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

футбол чемпионат Бельгии Гент Бельгия Роман Яремчук антверпен

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Очередной суперкамбек! Украина ушла от поражения в последней игре отбора Евро-2020
Очередной суперкамбек! Украина ушла от поражения в последней игре отбора Евро-2020Футбол
В ТОП-100 лучших футболистов отбора на Евро-2020 попали двое украинцев
В ТОП-100 лучших футболистов отбора на Евро-2020 попали двое украинцевФутбол
Ван Дейк, Роналду и Бейл: самая убийственная группа для сборной Украины на Евро-2020
Ван Дейк, Роналду и Бейл: самая убийственная группа для сборной Украины на Евро-2020Футбол
Обыкновенная фантастика от Шевы! Видео голов и лучших моментов матча Сербия – Украина
Обыкновенная фантастика от Шевы! Видео голов и лучших моментов матча Сербия – УкраинаФутбол
"Шахтер" и "Динамо" громят своих соперников: все результаты 15-го тура чемпионата УкраиныЧУ по футболу
Сербия – Украина: где смотреть последний матч команды Шевченко в отборе на Евро-2020
Сербия – Украина: где смотреть последний матч команды Шевченко в отборе на Евро-2020Футбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...