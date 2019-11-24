Украинец Яремчук снова забивает в Бельгии, а его "Гент" играет с "Антверпеном" вничью

Яремчук (слева) забил, но "Гент" сыграл лишь вничью

Дважды за четыре дня начертал встретиться "Генту" и "Антверпену" календарь чемпионата Бельгии. В четверг в Антверпене успех праздновали хозяева 3:2, сегодня же в Генте стороны разошлись ничьей – 1:1. Нападающий сборной Украины Роман Яремчук, который три дня назад забил свой 15-й мяч в сезоне, отличился голом и сегодня.

"Гент" открыл счет на 13-й минуте, когда украинский форвард откликнулся на прострел с левого фланга и практически с 11-метровой отметки бильярдным ударом отправил мяч в левый от вратаря угол – 1:0.

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Такой счет держался до четвертой (!) добавленной ко второму тайму минуты, когда гостям удалось сравнять счет. Голкипер "Гента" ошибся на выходе, и игроку "Антверпена" оставалось только не промахнуться по пустым воротам. Смотрите обзор всего матча.

Романа Яремчука тренер заменил на второй добавленной минуте, пытаясь потянуть время. Но гости все равно забили. Украинский защитник Игорь Пластун отыграл весь матч, а полузащитника Романа Безуса не было в заявке на игру.

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После сегодняшней ничьей "Гент" опустился со второго на третье место, а "Антверпен" поднялся на четвертое.

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