Он еще недоволен: Яремчук разразился критикой в адрес сборной Украины

Роман Яремчук / Фото: Reuters

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Лидер нападения сборной Украины Роман Яремчук, несмотря на волевую ничью в Белграде и завоевание места в первой корзине при жеребьевке Евро-2020, довольно критически оценил игру "сине-желтых" в матче с Сербией. Напомним, Украина вырвала ничью 2:2 благодаря голу джокера Шевы – Артема Беседина – на 93-й минуте. При этом первый гол гостей в Белграде на свой счет записал Яремчук.

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"Результат 2:2 воспринимаю не очень хорошо, – заявил Роман Яремчук в комментарии каналу "Футбол 1". – Качество игры желало лучшего. Своей игрой не доволен, хоть и забил. Есть много над чем работать и куда двигаться. Мне сложно было играть слева в полузащите, ведь я никогда не играю на этой позиции в клубе. Здесь и уровень футболистов выше. Позиция непривычная. В одном-двух матчах закрыть ее еще можно, но основная моя позиция – нападающий"

"Мой гол? Форвард должен искать пространство в штрафной соперника. Цыганков нашел меня там, а мне надо было только забить", – говорит Роман Яремчук.

Видео гола Яремчука

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"Мы знали, что сербы будут атаковать, поэтому начали от обороны, немного сели и пропустили гол. Беседин, выйдя на замену, помог в борьбе и настырности. Забил гол. Приятно, что мы прошли год без поражений. Хочется поздравить команду. Очко заслужили, но работы непочатый край. На Евро могут быть проблемы", – заключил форвард "Гента" Роман Яремчук

Напомним, перед матчем с сербами сборная Украины потренировалась на Эстонии, обыграв ее в товарищеском матче в Запорожье со счетом 1:0. Победный мяч в добавленное время со штрафного забил Роман Безус.

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