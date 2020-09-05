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Украинская "молодежка" в отборе на Евро упустила победу в Дании на 95-й минуте

5 сентября, 08:30

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Подопечные Руслана Ротаня практически потеряли шансы на выход в финальный турнир

Вчера вечером состоялись очередные матчи отборочного турнира чемпионата Европы среди молодежных команд. Сборная Украины играла в Ольборге с датчанами и едва не победила лидера группы, обидно упустив победу в добавленного арбитром время.

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Шансы подопечных Руслана Ротаня на выход в финальную часть турнира после неудачного старта выглядели не слишком высокими. Однако в пятницу "сине-желтые" показали характер и едва не обыграли фаворита на его поле. Счет на 74-й минуте открыл 19-летний форвард "Шахтера" Даниил Сикан. Однако Эмиль-Риис Якобсен на пятой (!) минуте добавленного времени принес сборной Дании ничью – 1:1. Наши превзошли соперника по ударам по воротам (13 – 9), но ограничились одним очком, которое делает шансы на выход из группы иллюзорными.

Украина (U-21): Билык, Дубинчак, Забарный, Конопля, Цитаишвили (Топалов, 70), Чеберко, Назаренко (Лунев, 70), Бондаренко (Леднев, 90), Булеца (Чех, 83), Батагов, Сикан.

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Финальная часть турнира пройдет в 2021 году в Венгрии и Словении.

Ранее писали, что президент УАФ не желает отправлять в отставку Ротаня.

Смотрите, как в прошлом году украинцы проиграли датчанам на своем поле:

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