Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 27,96
30,27
  1. Новости спорта
  2. Новости футбола

Украинские футболисты примут участие в благотворительном кибертурнире против коронавируса

25 марта, 23:54

Александр Трикиша

Все вырученные деньги будут переданы фондам по борьбе с COVID-19

Украинские футболисты примут участие в благотворительном киберспортивном турнире We strike Corona, а все вырученные деньги пойдут на борьбу с коронавирусом. Наши игроки будут соревноваться в знаменитом шутере CS:GO. Дата турнира станет известна позже. Ранее мы писали, что Ярмоленко на карантине зарубился в Counter-Strike с одноклубниками.

"После того, как все спортивные события были отменены из-за пандемии коронавируса, мы решили организовать онлайн-турнир среди профессиональных спортсменов, знаменитостей и лидеров общественного мнения.

Все участвующие вступают в активную борьбу с существующей глобальной проблемой.

Призовой фонд и все собранные средства, которые мы получим во время турнира "We strike Corona" будут переданы фондам по борьбе с COVID-19", – говорится в анонсе турнира.

INSTAGRAM

В турнире примут участие вингер "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко, защитник "Ризеспора" Николай Морозюк, игрок "Шахтера" Александр Зубков, выступающий в аренде в "Ференцвароше", а также динамовцы Николай Шапаренко, Виталий Миколенко, Никита Бурда, Артем Шабанов и арендованный "Слованом" Ахмед Алибеков. Мы уже писали, что игрок "Динамо" не теряет времени зря, "убивая" противников на карантине.

Также будут участвовать креативный директор киберспортивной организации Natus Vincere Алексей Костылев и ресторатор Валерий Созановский.

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Андрей Ярмоленко Николай Морозюк Никита Бурда киберспорт Николай Шапаренко Александр Зубков Артем Шабанов Ахмед Алибеков

Источник: Сегодня|Спорт

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус против спорта в режиме онлайн: жертвы, переносы и выздоровления
Коронавирус против спорта в режиме онлайн: жертвы, переносы и выздоровленияФутбол
Алиев предложил Милевскому заработать на продаже защитных масок итальянцам
Алиев предложил Милевскому заработать на продаже защитных масок итальянцамФутбол
"Планета принадлежит не только людям": тренер "Шахтера" показал, как живет в условиях коронавирусаФутбол
"Очень тяжелое положение": Шевченко рассказал о состоянии своих друзей, заразившихся коронавирусомФутбол
"Все знают, что произошло в Италии. Но в Беларуси всем все равно": экс-игрок "Барсы" – о коронавирусеФутбол
Коронавирус не помог:
Коронавирус не помог: "МанСити" не избежит отстранения от Лиги чемпионовЛига чемпионов

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...