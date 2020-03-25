Украинские футболисты примут участие в благотворительном кибертурнире против коронавируса

Все вырученные деньги будут переданы фондам по борьбе с COVID-19

Украинские футболисты примут участие в благотворительном киберспортивном турнире We strike Corona, а все вырученные деньги пойдут на борьбу с коронавирусом. Наши игроки будут соревноваться в знаменитом шутере CS:GO. Дата турнира станет известна позже. Ранее мы писали, что Ярмоленко на карантине зарубился в Counter-Strike с одноклубниками.

"После того, как все спортивные события были отменены из-за пандемии коронавируса, мы решили организовать онлайн-турнир среди профессиональных спортсменов, знаменитостей и лидеров общественного мнения. Все участвующие вступают в активную борьбу с существующей глобальной проблемой. Призовой фонд и все собранные средства, которые мы получим во время турнира "We strike Corona" будут переданы фондам по борьбе с COVID-19", – говорится в анонсе турнира.

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В турнире примут участие вингер "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко, защитник "Ризеспора" Николай Морозюк, игрок "Шахтера" Александр Зубков, выступающий в аренде в "Ференцвароше", а также динамовцы Николай Шапаренко, Виталий Миколенко, Никита Бурда, Артем Шабанов и арендованный "Слованом" Ахмед Алибеков. Мы уже писали, что игрок "Динамо" не теряет времени зря, "убивая" противников на карантине.

Также будут участвовать креативный директор киберспортивной организации Natus Vincere Алексей Костылев и ресторатор Валерий Созановский.

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