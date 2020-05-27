Украинский футбол оживает: как "Шахтер" перед "Динамо" разгромил столичную "Оболонь"

У "горняков" после травмы вернулся в строй Исмаили. Алан Патрик - забивает и ассистирует

Чемпионы Украины провели эффектную репетицию перед воскресным матчем с киевским "Динамо". "Шахтер" разгромил со счетом 4:0 "Оболонь-Бровар", одного из лидеров Первой лиги, забив в ворота столичного соперника по два мяча в каждом из таймов.

Отметим, что главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру во втором матче подряд задействовал Владислава Вакулу на позиции правого латераля. Исмаили, у которого ранее было небольшое повреждение, вернулся в состав "горняков" и отыграл стартовые полчаса слева, после чего его планово сменил Сергей Болбат.

Видео голов матча "Шахтер" – "Оболонь-Бровар" (4:0)

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"Шахтер" по максимуму использовал отведенные 90 минут, чтобы наладить игровые взаимосвязи, и практически все время контролировал ход поединка. До перерыва гол и результативную передачу записал в актив Алан Патрик. На 9-й минуте перехват Тайсона на чужой половине тут же обернулся для киевлян точным ударом Алана в дальний угол, а в середине первого тайма Патрик эффектной передачей вразрез вывел на свидание с вратарем "пивоваров" Марлоса – так счет стал 2:0.

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В целом, "горнякам" удавалось быстро покрывать пространство, получать мяч между линиями, находить нетривиальные решения в атаке. На 75-й минуте Маркос Антонио из точки в точку с радиуса штрафной уложил мяч в угол, завершив атаку с участием Соломона, Пихаленка и Мораеса, а буквально в следующем эпизоде Тете вовремя оказался на добивании после сейва голкипера, завершив разгром "Оболони".

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Напомним, после длительной паузы Премьер-лига Украины возобновится 30 мая. В субботу состоятся поединки "Колос" – "Десна", "Александрия" – "Заря" и "Днепр-1" – "Олимпик", а в воскресенье сыграют "Ворскла" – "Львов", "Карпаты" – "Мариуполь" и "Шахтер" – "Динамо".

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