Украинский футболист "боднул" арбитра и заработал четырехмесячную дисквалификацию

Украинский нападающий "Кишварды" Антон Шиндер заработал длительную дисквалификацию в чемпионате Венгрии. В поединке с "Ференцварошем" Ивана Петряка Шиндер нарушил правила в центре поля, но остался недоволен решением арбитра и решил выяснить с ним отношения. После того как рефери показал украинцу желтую карточку футболист "боднул" его головой.

Рефери не долго думал и выписал Шиндеру красную карточку. Впоследствии местная Федерация наказала форварда четырехмесячной дисквалификацией.

Украинский нападающий Антон Шиндер "боднул" арбитра во время матча Кишварда – Ференцварош и получил за это 4 месяца дисквалификации.



Источник видео – @M4_Sport pic.twitter.com/HzWLY8F39V — Goal на русском (@GoalRussian) 15 августа 2018 г.

31-летний Шиндер выступает с июня этого года. Стороны заключили двухлетнее соглашение. Он успел провести только два матча.

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также сообщалось о, вероятно, худшем нарушении правил в истории футбола. Игрок "Дюделанжа" двумя ногами ударил в живот соперника в Лиге чемпионов. Арбитр сразу же показам виновнику красную карточку.