Украинский футболист "боднул" арбитра и заработал четырехмесячную дисквалификацию

Сегодня, 09:48

Антон Шиндер неудачно начал карьеру в чемпионате Венгрии

Антон Шиндер. Фото kisvardafc.hu
Антон Шиндер. Фото kisvardafc.hu

Украинский нападающий "Кишварды" Антон Шиндер заработал длительную дисквалификацию в чемпионате Венгрии. В поединке с "Ференцварошем" Ивана Петряка Шиндер нарушил правила в центре поля, но остался недоволен решением арбитра и решил выяснить с ним отношения. После того как рефери показал украинцу желтую карточку футболист "боднул" его головой.

Рефери не долго думал и выписал Шиндеру красную карточку. Впоследствии местная Федерация наказала форварда четырехмесячной дисквалификацией.

31-летний Шиндер выступает с июня этого года. Стороны заключили двухлетнее соглашение. Он успел провести только два матча.

Ранее мы писали, что футболист технично обыграл соперника и получил ногой в лицоИгрок сборной Танзании поплатился за трюк на футбольном поле.

А зарубежные СМИ сравнили жесткий нокаут в женском футболе и симуляцию Неймара в матче ЧМ-2018. Девушка повела себя намного мужественней футболиста сборной Бразилии, которого обвиняли в частой симуляции на чемпионате мира.

также сообщалось о, вероятно, худшем нарушении правил в истории футбола. Игрок "Дюделанжа" двумя ногами ударил в живот соперника в Лиге чемпионов. Арбитр сразу же показам виновнику красную карточку.
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Источник:

Сегодня|Спорт

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