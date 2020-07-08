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Украинский футболист, который не подошел "Карпатам", в шаге от победы в Кубке Польши

8 июля, 15:08

Елена Павлова Елена Павлова

В решающем матче наш защитник может встретиться с прошлогодним обладателем трофея

Украинский футболист может взять Кубок Польши по футболу. В матче 1/2 финала турнира "Краковия" разгромила "Легию" со счетом 3:0 и теперь сыграет в решающем поединке. Ранее мы сообщали, что в Польше судья вернул удаленного футболиста из раздевалки, чтобы снова удалить.

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31-летний украинский защитник "Краковии" Алексей Дитятьев пропускал матч из-за дисквалификации. Однако вполне может помочь своей команде уже непосредственно в битве за трофей. Отметим, что для "Краковии" это первый в истории выход в финал национального Кубка. В прошлом сезоне Кубок Польши выиграла "Лехия". В этом году у нее есть возможность защитить трофей, во втором полуфинале она сразится с "Лехом".

Алексей Дитятьев

Алексей Дитятьев / Фото: cracovia.pl

Напомним, что украинский центральный защитник Алексей Дитятьев стал игроком польской "Краковии" летом 2017 года. Изначально контракт Дитятьева с польским клубом был рассчитан на два сезона, но затем уроженец Новой Каховки решил задержаться там подольше.

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Отметим, что в польский клуб Алексей перешел абсолютно бесплатно, поскольку львовские "Карпаты" расторгли с ним контракт. Также в чемпионате Украины защитник успел поиграть за "Ворсклу" и "Олимпик".

Смотрите, как "Краковия" играла против "Шахтера"

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Легия кубок Польши Краковия Алексей Дитятьев

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