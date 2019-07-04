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Украинский футболист о матче с "Краснодаром": "Минимум одна москальская рожа ляжет"

4 июля, 15:01

Юрий Габовда предсказывает красную карточку в поединке с российским клубом

Юрий Габовда
Юрий Габовда. Фото: Instagram

Украинский полузащитник венгерского клуба "Халадаш" Юрий Габовда в ожидании товарищеского поединка с российским "Краснодаром".

"Завтра играем против "Краснодара". Как минимум одна москальская рожа ляжет. Коэффициент на красную карточку 1.01. Слава Украине!" – написал Габовда в Instagram.

30-летний Юрий Габовда родился в Мукачево. Играл в Украине за "Карпаты", "Кривасс", "Таврию", "Рух". В Беларуси выступал за "Гранит" и "Динамо" Минск. В 2017-м перебрался в Венгрию, где провел сезон в клубе "Балмазуйварош", а потом перешел в "Халадаш".

Напомним, ранее в Россию перебрался защитник сборной Украины Иван Ордец - он перешел из "Шахтера" в московское "Динамо"

Помимо "горняков" 26-летний игрок обороны выступал за "Мариуполь" с 2012 по 2014 год, за который провел 39 матчей и забил три гола. Также на счету Ордеца 12 матчей и один гол в составе сборной Украины, но после переезда в Россию он может попрощаться с национальной командой.

Как это сделал Ярослав Ракицкий, сменивший зимой "Шахтер" на "Зенит". С тех пор некогда ключевой защитник сборной Украины не получает приглашение в команду Андрея Шевченко.

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Тег товарищеский матч, Краснодар, Юрий Габовда, Халадаш

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