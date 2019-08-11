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Украинский игрок не поможет "Брюгге" в ответном матче с "Динамо"

Сегодня, 15:35

Защитник Брюгге Эдуард Соболь может пропустить игру с Динамо в Лиге чемпионов

Эдуард Соболь

Эдуард Соболь / Фото: Instagram

Украинский защитник "Брюгге" Эдуард Соболь, скорее всего, не примет участия в ответном матче против киевского "Динамо" в рамках третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.

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По сообщению Het Nieuwsblad, украинский защитник Брюгге Эдуард Соболь рискует пропустить ответную игру третьего квалификационного этапа Лиги чемпионов против "Динамо".

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Ответный матч между киевским "Динамо" и бельгийским "Брюгге" пройдет 13 августа на "Олимпийском". В первой встрече бельгийцы победили со счетом 1:0

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Соболь не вышел на поле в матче бельгийцев в чемпионате против "Остенде", где на его позиции действовал Дион Копс, и не исключено, что не успеет восстановиться в срок.

Напомним, что матче третьего тура чемпионата Украины по футболу киевское "Динамо" на своем поле проиграло "Шахтеру". После матча главный тренер киевлян Александр Хацкевич прокомментировал поединок.

Напомним, что ранее в матче-открытии сезона "Динамо" обыграло "Шахтер" 2:1 в Суперкубке:

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Лига чемпионов Динамо Киев Эдуард Соболь Брюгге

Источник: Сегодня|Спорт

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