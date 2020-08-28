Украинский клуб оскандалился подписанием новичка из "чемпионата ЛНР"

В неприятную ситуацию попал клуб Первой футбольной лиги – "Полесье". Руководство житомирян договорилось о подписании контракта с полузащитником Алексеем Лобовым, назвав его на своем сайте "усилением". Однако фанаты команды выяснили, что ныне 23-летний футболист засветился сразу в нескольких коллективах так называемой "ЛНР", которая признана в Украине террористической организацией. К слову, бывший нападающий "Динамо" и "Шахтера" пополнит состав "Зари".

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Информацию о Лобове раскопали ультрас "Полесья", а опубликовал ее сегодня сайт "Журнал Житомира". Болельщики возмущены таким шагом боссов клуба и призывают выгнать футболиста из Житомира. По информации ресурса руководители клуба уже в курсе ситуации с бывшим участником "чемпионата ЛНР", но пока что хранят молчание. Кстати, с 2017 года по недавнее время воспитанник молодежной команды алчевской "Стали" уже выступал в Первой лиге – за "Авангард" из Краматорска, что в Донецкой области.

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