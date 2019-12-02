Украинский клуб подозревается в 10 договорных матчах этого сезона

Кремень

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"Кремень" подозревается в участии в договорных матчах, сообщил журналист Владимир Зверов.

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"Около 10 матчей "Кремня" находятся под подозрением в плане игры с фиксированным результатом. Это за осень, Кубок и чемпионат. До 10 матчей. Это были эпичные матчи, нужно смотреть, как "Кремень" играл в обороне. Мой любимый матч – "Кремень" – "Ингулец" (0:3). При счете 0:0 началась стекаться из разных источников информация к концу первого тайма, что в матче должно быть три гола. Я позвонил президенту "Ингульца" Александру Поворознюку, сказал, что его команда выиграет 3:0", – рассказал журналист.

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"После матча он мне позвонил, сказал: "Я понял. Если бы мы выигрывали 2:0 и катали мяч, они бы себе сами третий забили". Насколько я слышал, в УАФ уже насобирали стопку документов по "Кремню". Если футболисты этой команды, а по ним есть заключения экспертов, не начнут идти на уступки, признавать себя виновными, то это будут вторые "Сумы". Дисквалифицируют футболистов, некоторых пожизненно, и клуб", – сказал Зверов.

Отметим, что "Кремень" идет на 13-м месте в первой лиге.

Смотрите, как на неделе украинские клубы играли в еврокубках

Манчестер Сити (Англия) – Шахтер (Украина) – 1:1

Александрия (Украина) – Вольфсбург (Германия) – 0:1

Мальме (Швеция) – Динамо (Украина) – 4:3

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