"Внезапно": Каштру объяснил, почему "Шахтер" добился с "Мариуполем" такого же счета, как с "МанСити"

Луиш Каштру / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру прокомментировал результат своей команды в гостевом поединке 16-го тура Премьер-лиги с "Мариуполем". Как мы писали, воскресный матч "Шахтера" с "Мариуполем" завершился с тем же счетом 1:1, что и недавняя игра "горняков" в Лиге чемпионов против "Манчестер Сити". Опять сенсация!

Обзор матча "Мариуполь" – "Шахтер" (1:1)

Отметим, что "горняки" не сумели обыграть азовцев впервые с 4 мая 2013-го, когда в Мариуполе команды тоже сыграли 1:1. С тех пор дончане выиграли 15 дерби Донбасса подряд.

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- Футбол – это не то, что ожидается, это то, что происходит, – констатировал после ничьей в игре с "Мариуполем" португальский наставник "горняков" Луиш Каштру. – В футболе все происходит очень внезапно. Команда отдавалась игре, но сегодня нам попался "Мариуполь", который очень хотел очки. Нам создали огромное количество проблем на поле. Очень сложно было играть на этом поле.

Мы были не до конца организованны. Играли просто, чтобы играть, но не было качества. Это стало фатальным для нас. Мы только в самые последние минуты сумели прижать "Мариуполь". Да, мы доминировали, но это было не так эффективно, как мы хотели.

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"Мариуполь" всегда оставлял 2-3 игроков впереди до 75-й минуты, после этого они закрылись. У нас были сложности с этим. Нам не удавалось забегать за спины их игрокам обороны. Они формировали линию из 5 футболистов, это было очень сложным для нас сегодня.

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- "Шахтер" дал создать "Мариуполю" много моментов.

- В некоторых моментах матча мы были несбалансированными. Результаты всегда заслужены соперниками и некоторыми нашими ошибками. Этот матч от этого правила не ушел. "Мариуполь" был очень отдан игре, мы совершили ошибки в обороне – это привело к такому.

Нужно было все решать вторым голом, но тогда "Мариуполь" уже сравнял счет. У нас была возможность забить второй гол, чтобы победить 2:1. Результат сегодня плавал, но нам нужно его принять, – подытожил в эфире телеканала "Футбол 1" главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру.

Смотрите, как "Шахтер" на неделе играл в Лиге чемпионов с "МанСити"

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