Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,04
26,45

Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

Главная Матчи Таблица Видео Статистика Бомбардиры Судьи

"Внезапно": Каштру объяснил, почему "Шахтер" добился с "Мариуполем" такого же счета, как с "МанСити"

1 декабря, 17:37

Объясняя потерю очков в дерби Донбасса, тренер "горняков" сослался на поле и проблемы в организации игры

Луиш Каштру

Луиш Каштру / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру прокомментировал результат своей команды в гостевом поединке 16-го тура Премьер-лиги с "Мариуполем". Как мы писали, воскресный матч "Шахтера" с "Мариуполем" завершился с тем же счетом 1:1, что и недавняя игра "горняков" в Лиге чемпионов против "Манчестер Сити". Опять сенсация!

Обзор матча "Мариуполь" – "Шахтер" (1:1)

Отметим, что "горняки" не сумели обыграть азовцев впервые с 4 мая 2013-го, когда в Мариуполе команды тоже сыграли 1:1. С тех пор дончане выиграли 15 дерби Донбасса подряд.

Читайте также: онлайн Олимпик – Динамо смотреть трансляцию матча 16-го тура Премьер-лиги

- Футбол – это не то, что ожидается, это то, что происходит, – констатировал после ничьей в игре с "Мариуполем" португальский наставник "горняков" Луиш Каштру. – В футболе все происходит очень внезапно. Команда отдавалась игре, но сегодня нам попался "Мариуполь", который очень хотел очки. Нам создали огромное количество проблем на поле. Очень сложно было играть на этом поле.

Мы были не до конца организованны. Играли просто, чтобы играть, но не было качества. Это стало фатальным для нас. Мы только в самые последние минуты сумели прижать "Мариуполь". Да, мы доминировали, но это было не так эффективно, как мы хотели.

Реклама

Читайте также: Почему "Шахтер" не выиграл у "Мариуполя": раскрыт секрет

"Мариуполь" всегда оставлял 2-3 игроков впереди до 75-й минуты, после этого они закрылись. У нас были сложности с этим. Нам не удавалось забегать за спины их игрокам обороны. Они формировали линию из 5 футболистов, это было очень сложным для нас сегодня.

В тренде
Расписание сборной Украины на Евро-2020: с кем начинаем борьбу за трофей
Сборная Украины

Реклама

- "Шахтер" дал создать "Мариуполю" много моментов.

- В некоторых моментах матча мы были несбалансированными. Результаты всегда заслужены соперниками и некоторыми нашими ошибками. Этот матч от этого правила не ушел. "Мариуполь" был очень отдан игре, мы совершили ошибки в обороне – это привело к такому.

Нужно было все решать вторым голом, но тогда "Мариуполь" уже сравнял счет. У нас была возможность забить второй гол, чтобы победить 2:1. Результат сегодня плавал, но нам нужно его принять, – подытожил в эфире телеканала "Футбол 1" главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру.

Первый этап
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Шахтер Шахтер Шах
16
14
2
0
45
8
37
44
Забитые 45
Пропущеные 8
Разница 37
Результаты последних матчей: Н В В В Н
2
ЗаряЗаряЗар
16
9
4
3
31
13
18
31
Забитые 31
Пропущеные 13
Разница 18
Результаты последних матчей: В П В В В
3
ДеснаДеснаДес
16
9
3
4
23
10
13
30
Забитые 23
Пропущеные 10
Разница 13
Результаты последних матчей: В П Н В В
4
ДинамоДинамоДин
15
9
3
3
31
9
22
30
Забитые 31
Пропущеные 9
Разница 22
Результаты последних матчей: В П В Н В
5
АлександрияАлександрияАле
16
8
3
5
18
16
2
27
Забитые 18
Пропущеные 16
Разница 2
Результаты последних матчей: П В Н В Н
6
МариупольМариупольМар
16
4
6
6
15
25
-10
18
Забитые 15
Пропущеные 25
Разница -10
Результаты последних матчей: Н П Н П В
7
Днепр-1Днепр-1Дне
16
5
3
8
17
22
-5
18
Забитые 17
Пропущеные 22
Разница -5
Результаты последних матчей: В В Н П П
8
ОлимпикОлимпикОли
15
5
3
7
14
24
-10
18
Забитые 14
Пропущеные 24
Разница -10
Результаты последних матчей: В Н В В В
9
КолосКолосКол
15
5
2
8
12
27
-15
17
Забитые 12
Пропущеные 27
Разница -15
Результаты последних матчей: В П П П П
10
КарпатыКарпатыКар
16
2
5
9
12
25
-13
11
Забитые 12
Пропущеные 25
Разница -13
Результаты последних матчей: П П Н П Н
11
ЛьвовЛьвовЛьв
16
3
2
11
11
30
-19
11
Забитые 11
Пропущеные 30
Разница -19
Результаты последних матчей: П П В П П
12
ВорсклаВорсклаВор
15
2
2
11
9
29
-20
8
Забитые 9
Пропущеные 29
Разница -20
Результаты последних матчей: П П П П П

Смотрите, как "Шахтер" на неделе играл в Лиге чемпионов с "МанСити"

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

чемпионат Украины Шахтер Донецк ФК Мариуполь Луиш Каштру

Источники: Канал Футбол , ua.tribuna.com

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Шахтер" и "Динамо" громят своих соперников: все результаты 15-го тура чемпионата УкраиныЧУ по футболу
"Динамо" против Висенте Гомеса и сенсация от "Шахтера": расписание и результаты 16-го тура Премьер-лигиЧУ по футболу
"Динамо" разгромило "Мариуполь" и снова пристроилось за "Шахтером": между ними "минус 13"ЧУ по футболу
Скандальный жест Тайсона: в КДК прокомментировали наказание бразильца
Скандальный жест Тайсона: в КДК прокомментировали наказание бразильцаЧУ по футболу
"Мариуполь" – "Шахтер": приазовцы сенсационно тормозят лидера чемпионата во главе с ТайсономЧУ по футболу
Остап Маркевич рассказал о роли денег в его назначении на пост тренера
Остап Маркевич рассказал о роли денег в его назначении на пост тренера "Черноморца"ЧУ по футболу

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...