Украинский легионер упустил шанс стать героем матча Лиги Европы
Эдуард Соболь не использовал прекрасный шанс принести победу "Яблонцу"
Пока футболисты "Динамо" готовятся к стартовому свистку матча 4-го тура группового раунда Лиги Европы с "Ренном" на НСК "Олимпийский" (онлайн трансляция игры с традиционными видеоповторами и яркой фотогаллереей – у нас на сайте), в группе K уже состоялся один матч. Казахстанская "Астана" дома принимала чешский "Яблонец" и вырвала победу – 2:1.
После этого у команды украинского тренера Романа Григорчука количество очков в турнирной таблице увеличилось до восьми. У "Яблонца" осталось два очка, в случае победы "Динамо" над "Ренном" у чехов останутся призрачные шансы на выход из группы.
А ведь все могло быть иначе.
В стартовом составе чешского клуба после долгой паузы появился украинский защитник Эдуард Соболь. Правда, не слева в защите, как обычно, а слева в полузащите.
Именно он на 54-й минуте имел один из лучших голевых моментов в игре, но не использовал его. Получив мяч, он ушел от двух оппонентов и пробивал метров с 10-ти по воротам – рядом со стойкой ворот. Случилось это при счете 1:1.
Не попал Соболь в створ и на 19-й минуте. А на 72-й был заменен на Кратохвила.
Авторами всех трех голов стали футболисты "Астаны": Педру Энрике (18 минута) и Постников (88) забили в чужие ворота, Зайнутдинов (41) – в свои.
Тем временем стало известно, что форвард "Манчестер Сити" Рахим Стерлинг признал, что фола со стороны защитника "Шахтера" Николая Матвиенко во вчерашнем матче Лиги чемпионов не было.
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