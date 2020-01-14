Украинский полузащитник забил "хитрый" мяч за венгерскую команду

Иван Петряк

Бывший полузащитник донецкого "Шахтера" и луганской "Зари" Иван Петряк интересно проявил себя в форме венгерской команды "Фехервар". В товарищеском матче против швейцарского "Сьона" на тренировочном сборе украинец забил забавный штрафной. К слову, мы сообщали о том, что "Заря" вышла из отпуска с двумя новичками.

На 26-й минуте коллектив из Секешфехервара получил право на штрафной удар. Пока швейцарские игроки выстраивали "стенку", а вратарь командовал ими, стоя у штанги, Петряк просто взял мяч и ударил его над "стенкой". Мяч залетел прямо в сетку, а рефери показал на центр. Поскольку перед этим судья не говорил, что удар будет выполняться по свистку, то причин не засчитать гол у него не было.

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Правда всего через шесть минут "Сьон" восстановил равновесие – с 11-метрового. Больше голами соперники не отличались, и встреча завершилась ничьей 1:1. 25-летний уроженец Смелы, что в Черкасской области, провел в игре 81 минуту, после чего был заменен.

В чемпионате Венгрии Иван появлялся в 16 матчах сезона 2019/20 и забил в них один мяч. Ранее Петряк вызывался в сборную Украины.

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