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Украинский спортивный журналист заразился коронавирусной инфекцией: первый из нашего цеха

13 апреля, 14:00

Вадим Авдасев

Роман Куплевацкий из медиахолдинга "1+1" попал в больницу с осложнениями

Сегодня стало известно о первом случае заражения коронавирусом среди украинских спортивных журналистов. Пострадавшим оказался молодой футбольный журналист телекомпании "1+1" и FootballHub Роман Куплевацкий. Читайте, как бывший полузащитник "Динамо" Алиев обнародовал результат своего теста на коронавирус.

О том, что тест Куплевацкого на коронавирус дал положительный результат, сообщил главный редактор журнала "Футбол" Артем Франков. Журналиста госпитализировали в больницу. В своем издании Франков написал:

"Коснулось и нас, "Футбола". Сын нашего многолетнего оператора компьютерной верстки Владимира Куплевацкого Роман (он работает на "плюсах", а когда-то в режиме практики и у нас пописывал) невесть где подхватил эту проклятую заразу. Да не просто, а с самой болячкой, со всеми симптомами по полной программе! Вот и загремел с ней в больницу".

В то же время чемпион мира по боксу из США не верит в то, что люди болеют и умирают от коронавируса.

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спорт журналист футбол коронавирус

Источник: Gazeta.ua

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