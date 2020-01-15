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Украинский тренер, который обыграл "МЮ" может возглавить европейскую сборную

15 января, 22:04

Роман Григорчук начал переговоры со сборной Азербайджана

Роман Григорчук

Роман Григорчук / Фото: AFP

Украинский тренер Роман Григорчук, в свое время возглавлявший азербайджанскую "Габалу", начал переговоры с Федерацией футбола Азербайджана, сообщает "Динамомания". По информации источника, Федерация хочет назначить 54-летнего специалиста главным тренером национальной сборной. Ранее Григорчук заявил, что готов работать в команде уровня "Динамо"

Роман Григорчук

Роман Григорчук / Фото: Официальный сайт ФК "Астана"

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13 января Григорчук покинул "Астану". В прошлом сезоне выиграл Суперкубок и стал чемпионом Казахстана. Вывел команду в групповой этап Лиги Европы. Отметим, что сборная Азербайджана осталась без главного тренера в декабре, когда был уволен Никола Юрчевич.

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В прошлом году Григорчук привел клуб к шестому подряд чемпионству в Казахстане. Украинец завоевал золотую медаль во второй раз. Ранее он становился призером чемпионата Азербайджана с "Габалой", трижды приводил "Вентспилс" к победе в чемпионате Латвии, а с "Черноморцем" играл в финале Кубка Украины и доходил до 1/16 финала Лиги Европы.

Смотрите, как Григорчук обыгрывал "Манчестер Юнайтед":

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сборная Азербайджана Роман Григорчук

Источник: Сегодня|Спорт

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