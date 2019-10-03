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Украинский тренер проиграл второй матч подряд в Лиге Европы

3 октября, 20:42

Голы и лучшие моменты матча "Астана" - "Партизан" в Лиге Европы

"Астана" из Казахстана под руководством украинского тренера Романа Григорчука потрепал второе поражение на групповом этапе Лиги Европы. Во втором туре "Астана" дома уступила сербскому "Партизану" со счетом 1:2. Также в этой группе выступают "Манчестер Юнайтед" и АЗ Алкмар.

"Астана" – "Партизан" – 1:2
Голы: Сигюрьенссон (85) – Садик (29, 73)

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"Астана": Ерич, Рукавина, Томашевич (Постников, 15), Шомко, Бейсебеков (Янга, 79), Шимунович, Сигюрьенссон, Маевский, Перцух, Хижниченко (Муртазаев, 46), Ротариу

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"Партизан": Стойкович, Остоич, Милетич, Урошевич, Павлович, Натхо, Тошич (Маркович, 77), Сума (Шчекич, 66), Зджелар, Садик, Асано (Брежанчич, 79)

Напомним, что в эти минуты "Александрия" проводит матч второго тура группового этапа против бельгийского "Гента". Смотреть "Александрия" – "Гент" можно на нашем сайте с помощью текстовой трансляции

А после этого в Швейцарии местный "Лугано" примет киевское "Динамо". Поединок пройдет на нейтральном стадионе в Санкт-Галлене. Смотреть матч "Лугано" – "Динамо" можно на нашем сайте в виде текстового онлайна с видео голов и описанием всех опасных моментов.

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Партизан Лига Европы видео голов ФК Астана

Источник: Сегодня|Спорт

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