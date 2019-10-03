"Лугано" – "Динамо": онлайн второго матча команды Михайличенко в Лиге Европы

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В четверг, 3 октября, киевское "Динамо" проводит второй матч группового раунда Лиги Европы. Команда Алексея Михайличенко на выезде играет со швейцарским "Лугано". Начало поединка – в 22:00.

"ЛУГАНО" – "ДИНАМО" – 0:0

В первом туре Лиги Европы "Динамо" на НСК "Олимпийский" обыграло "Мальме", забив единственный мяч в ворота шведов за шесть минут до конца основного времени. Та победа со счетом 1:0 положила начало выигрышной серии команды Алексея Михайличенко, достигшей уже четырех поединков. После обыгрыша "Мальме" были победы над "Ворсклой" (5:0), "Мариуполем" (1:0) и "Днепром-1" (2:0). Общий счет – 9:0.

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Правда, последняя игра киевлян ознаменовалась скандалом. Вацко высмеял пенальти, назначенный в пользу "Динамо" в матче с "Днепром-1",заявив: "Это цирк!"

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Если "Динамо" в чемпионате Украины после девяти туров идет на третьем месте, то сегодняшний соперник киевлян "Лугано" в швейцарском первенстве после аналогичного количества сыгранных матчей занимает предпоследнюю, девятую, строчку. А на старте Лиги Европы команда Фабио Челестини проиграла на выезде датскому "Копенгагену" (0:1), пропустив в начале второго тайма от бразильца Сантоса.

Котировки на выигрыш Лиги Европы-2019/2020

Манчестер Юнайтед – 6.00

Арсенал – 6.00

... Динамо Киев – 67.00

... Лугано – 501.00

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МЕСТО ВСТРЕЧИ. Стадион "Лугано" вмещает слишком мало зрителей по стандартам УЕФА (6900 мест), поэтому для проведения поединка с "Динамо" определили арену "Кибунпарк" на 20 000 человек, расположенную на севере Швейцарии в Санкт-Галлене.

СРАВНЕНИЕ СОСТАВОВ "ЛУГАНО" И "ДИНАМО". Согласно оценкам Transfermarkt, киевляне почти в пять раз дороже своего швейцарского соперника – 98 млн евро против 22 млн евро. Самый дорогостоящий игрок в составе "Динамо" – вингер Виктор Цыганков (20 млн), в составе "Лугано" – бразильский центрфорвард Карлиньос (3 млн евро).

ПРОЗВИЩЕ "ЛУГАНО". Основателем "Лугано" 111 лет назад стал выходец из Италии Эрнесто Корсини, который был поклонником туринского "Ювентуса". Поэтому цвета швейцарского клуба были выбраны по аналогичному принципу – белый и черный. За это "Лугано" получил то же прозвище, что и "Юве", – "бьянконери". Кстати, в 2003 году "Лугано" был объявлен банкротом, тогда как президент клуба, задолжавший инвесторам порядка 72 млн евро, был найден мертвым. Однако в следующем году "Лугано" вернулся в футбол, объединившись с клубом "Малкантон Агно".

Тренировка "Динамо" перед матчем с "Лугано"

Ориентировочные составы на матч "Лугано" – "Динамо"

ЛУГАНО: Бауманн – Элож, Марич, Кечкеш – Саббатини – Дальмонт, Вечеи, Кустудио, Лаванши – Карлиньос, Холендер

ДИНАМО: Бойко – Караваев, Шабанов, Кадар, Миколенко – Сидорчук, Гармаш, Буяльский – Цыганков, Вербич – Родригес

"Настрой на "Динамо" такой же, как и был на "Копенгаген". Только в этот раз надеемся, что результат будет позитивный. Я всего год в команде, нахожусь непростых условиях и хочу здесь задержаться. Перед матчем с "Динамо" все футболисты готовы, хотя некоторые не на 100 процентов. Две недели назад ситуация была хуже. Но когда у меня есть хотя бы 14 футболистов, я не ищу оправданий. На матч против "Динамо" у меня есть возможность выбора на некоторые позиции. Напомню, мы были в четвертой корзине при жеребьевке. Даже если мы этого не хотим, но мы – аутсайдеры. У нас самый маленький опыт в еврокубках среди команд группы", – заявил перед игрой с "Динамо" тренер "Лугано" Фабио Челестини.

"Лугано", которое играет в еврокубках, нельзя сравнивать с тем "Лугано, которое играет в чемпионате Швейцарии. В еврокубках всегда совсем другая мотивация. Для некоторых игроков это вообще суперматчи. Так что все то, что видишь в чемпионате Швейцарии в исполнении "Лугано", нужно умножать в несколько раз. Значит ли для меня что-то тот факт, тренер "Лугано" ровно год назад возглавил команду? Он же меня не пригласил на банкет, так что мне это совершенно не интересно", – - заявил перед игрой со швейцарцами наставник "Динамо" Алексей Михайличенко.

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